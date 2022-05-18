上海居民持邀請卡才得進入賣場 網諷「LV派對？」

上海全市實現社會面清零。居民可以外出到賣場購物，但得持證才得進入。（中新社）

上海已全市社會面清零，各地陸續解封，低風險防範區居民可以外出，但住戶得持出入證和超市「邀請卡」才能進入商場購物。有網友稱，還以為是參加LV的VIP Party。

上海第一階段解封政策於16日上路，低風險防範區居民陸續接到可以在特定時間短暫外出的通知。但住戶必須持官方發出的一次性通行證，在特定時間短暫外出，以及前往特定地點採買，包含民生必需品、食物與藥物。

為了控管外出人數，上海採取分流措施，同一個行政區的不同社區可外出的時間並不相同。此外，不同行政區發放的通行證使用規定也不盡相同。

上海各防範區都發下臨時出入證供住戶有限的外出時間。（取材自微博）

普陀區長壽路街道辦的通知說，這個臨時出門證是每戶一證，每日每證僅允許一人出入一次，每次限外出2小時，活動範圍僅限本街道轄區。

通知說，18日下午是本社區可以在指定超市線下購物的時間，居民可憑臨時出入證和購物邀請卡進入聯華超市（新澳門 路店）購物，邀請卡僅能使用一次，用後當場回收。

為避免人群聚集，街道辦還將各社區各樓棟進入超市購物時間分成四個時段。通知說，請大家在指定時段前往超市購物，主動出示兩證（通行證與邀請卡），佩戴口罩 ，測溫、掃場所碼後進入。

上海普陀區某居委會下發通知，居民得持購物邀請卡才得進入賣場購物。（取材自微博）

有網友說，進賣場購物得憑「邀請卡」，還是第一次看到，有如高檔名牌的新款產品發表會，但也能理解疫情 下什麼事都有可發生。還有網友稱，儘管繁瑣，能出門總比關在家裡好，不少人紛紛拍照留下封城一個半月後出門購物的畫面。