自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

中國調整自美赴中的入境檢驗政策。圖為維吉尼亞州阿靈頓的雷根國家機場旅客辦理值機手續。（新華社）

中國駐美使館今天更新自美入境中國的檢驗政策，自5月20日起，取消登機前7天核酸檢測 ，改為行前48小時的雙核酸檢測。

據中國駐美大使館網站新公布的規定，自美國赴中國入境行前檢測政策，取消登機前7天核酸測；取消自我健康監測要求，鼓勵自覺行前自我健康監測；所有乘客，不論接種滅活疫苗 、非滅活疫苗、未接種疫苗，行前48小時內檢測均改為「雙核酸」，不再要求任何IgM抗體檢測。「雙核酸」中，仍須交叉使用不同實驗室，其中一次須為登機前24小時內。

通告稱，此次調整是對疫情 、病毒變異特點等多個因素做出的安排，將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。

核酸檢測：須採用「鼻咽拭子/Nasopharyngeal Swab」或「咽拭子/Pharyngeal Swab」方式採樣，以RT-PCR方式檢測。

所有入境乘客必須申請健康碼，所需材料包括「雙核酸」檢測結果；接種疫苗人員，另需提供填寫完整的「疫苗接種聲明書」、接種憑證（如CDC接種卡）；離境赴華直飛航線的機票或行程單；有效旅行證件（如護照、旅行證等）及在美合法居留證明（如簽證、綠卡、I-20表等）。

通報還說，中美防疫政策存在巨大差異，美國疫情嚴重，做好自美「外防輸入」工作對確保中國經濟發展、社會穩定及民眾生命健康安全至關重要。駐美使館再次提醒疫情期間國際旅行的特殊性，強烈呼籲繼續堅持「非緊急、非必要、不旅行」。