江西夫妻上海求醫遇封控 流浪街頭2個月只想回家

江西這對夫妻因上海封城在街頭流浪了兩個月。（取材自百度@三兩叔）

上海封城 一個半多月，許多辛酸故事陸續曝光，一對江西夫妻封控前到上海求醫，出院後無處可去流浪街頭長達兩個月，在好心人協助下才買到回鄉的火車票。網友稱，上海封城印證郭敬明那句話：「上海唯一的標準就是金錢」。

椒點資訊報導，江西一對60歲的夫妻3月中到上海求醫，出院後因上海封控被被困了兩個月。兩人費盡千辛萬苦抵達虹橋火車站接受採訪時哽咽說：「我們在上海流浪街頭啊，出院了就沒地方住了，在被困兩個月裡，由於沒有居住的地方，酒店的費用他們也支付不起，只能露宿街頭，找遮風擋雨的地方睡覺休息」。

兩人說，「在這裡留宿街頭、流浪街頭。呼吸空氣也不好，因為不是本地人，住沒地方住也沒有飯、菜」。兩人說著情緒激動、一度哽咽，「不講了，我能夠回家就可以了」，眼淚差點流下來。

兩人說，有人從徐匯區把他們送到這（火車站）來的，票還是別的好心人幫忙搶到的，自己搶不到。

報導稱，一句「不講了，能夠回家就可以了」。一對老夫妻上海的遭遇，戳痛多少外地人的心，道出多少背井離鄉人的心聲，網友紛紛留言表示同情。

有網友說，上海今年的表現應該用什麼詞才能表示呢？「八方支援上海充滿人間愛！上海也應該關懷這些弱勢群體，最少也應該安排一個臨時擋風遮雨的地方吧！估計這些人這輩子都不想來這個地方了！」

還有網友說，「真不敢相信這是2022年的上海」、「上海的溫度是零下」、「這次的疫情 ，簡直就是照妖鏡，菜只發給本地人，不發給外地人，還有他們那種居高臨下的排外精神」、「一場疫情，讓大家更清楚認識了大上海」。

還有網友扯到郭敬明（作家、導演 ），稱他在大家眼裡幾乎是拜金的代名詞，很多人覺得他虛榮，物質，可是現在回看，他說過的話，真實又現實。郭敬明說：「上海唯一的標準就是金錢、在上海你有錢就是上海！」