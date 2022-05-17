我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員初選 川普背書北卡、賓州候選人勝出

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

到公園遊玩遇封控 上海一對夫妻住在公園45天

記者陳言喬／即時報導
警察拿來民生物資給滯留在公園的林姓夫妻。（取材自新聞晨報）
警察拿來民生物資給滯留在公園的林姓夫妻。（取材自新聞晨報）

上海疫情全市實現社會面清零，解封後各稀奇古怪的事出籠，3月底開著露營房車的一對夫妻到了崇明島東平森林公園，結果被封在公園裡45天，這一個半月他們就住在車上，靠公園裡的工作人員救濟維生。

新聞晨報．周到上海報導，3月25日，一對林姓夫妻開著房車去崇明島旅遊，27日他們到東平國家森林公園附近遊玩， 28日上午，兩人準備返回市區。不料，車開出沒多遠，才到公園路口就被交通警察攔住並勸返，兩人才知道，浦東地區和崇明已經開始封控，他們已經無法通過長江隧橋回到浦東家中，只能折回將車停回東平國家森林公園1號門附近的房車營地停車場。

當時上海宣布浦東先封四天、接下來是浦西封四天（封半城計畫）。林先生說：「封控時間如果是4天的話，應該還行，暫時也只能這樣安頓著」。

沒想到，4天過去，封控繼續。一天接著一天。兩人逐漸接受事實也開始調整自己的心態。

林先生說，他們只準備三天的食物，這一個半月來的物資補給全靠著公園的崇明生態旅遊集團，「只要員工發抗疫物資，總有我們一份，還可以隨時去花博餐廳取一些食物，蔬菜、雞蛋、白米、麵條等，回來自己在車上做飯，有時候他們也會直接把做好的飯餐送來我們車上」。

除了食物供給，公園方為林先生夫婦的房車接通了水電，並安排他們停靠在比較接近廁所的位置。他們還在防疫人員協助下定期去做核酸檢測

初春的崇明，乍暖還寒。晚間車上很冷，林先生夫婦會開啟房車取暖。車沒油了必須加油，但他們沒有車輛通行證無法外出，還好在派出所警察帶領下通關才能去加油站。

林太太是學校教師，白天就給學生上網課，林先生則處理自己的工作。他們活動的範圍可在附近的森林裡，森林公園裡除了工作人員也就只有他們兩名遊客，他倆有空時就散步看花看草，還近距離看到兩頭梅花鹿，兩人等於是森林公園裡的特級VIP。

5月13日上海市政府宣布即將社會面清零後，公園方和他們倆人都很高興，即將回家與孩子們團聚。林先生說，這段時光會是他們人生中非常難忘又美好的回憶，過去這一個半月的生活，他們永遠不會忘記。

林姓夫妻住在公園裡的房車一個半月。（取材自新聞晨報）
林姓夫妻住在公園裡的房車一個半月。（取材自新聞晨報）
林姓夫妻滯留公園45天，看遍公園裡盛開的花朵。（取材自新聞晨報）
林姓夫妻滯留公園45天，看遍公園裡盛開的花朵。（取材自新聞晨報）
林姓夫妻滯留公園期間近距離看到梅花鹿。（取材自新聞晨報）
林姓夫妻滯留公園期間近距離看到梅花鹿。（取材自新聞晨報）

警察 檢測 疫情

上一則

擔心報復？美對俄祭制裁後 中對俄的技術出口急降

下一則

上海、北京疫情趨緩 換四川、天津疫情嚴竣

延伸閱讀

上海社會面清零 北京封控再升級

上海社會面清零 北京封控再升級
上海打擊「疫情謠言」 已開罰46微信用戶

上海打擊「疫情謠言」 已開罰46微信用戶
上海爆「離滬潮」？虹橋車站排長龍 火車票出現黃牛

上海爆「離滬潮」？虹橋車站排長龍 火車票出現黃牛
上海解封了嗎？元祖、快樂檸檬盼快開店

上海解封了嗎？元祖、快樂檸檬盼快開店

熱門新聞

中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10

超人氣

更多 >
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機