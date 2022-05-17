擔心報復？美對俄祭制裁後 中對俄的技術出口急降

美國對俄羅斯祭出制裁後，中國對俄國的技術出口急降，有可能是擔心被報復。（美聯社）

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）周二表示，在美國主導的對俄羉斯的制裁生效後，中國對俄國的技術產品出口在3月大幅下降，她說這是北京對違反貿易禁令抱持謹慎態度的跡象。

華盛頓郵報報導，雷蒙多援引最新的貿易數據說，中國3月對俄羅斯 的筆記型電腦出貨，比起2月下降40%，智慧手機的出口銳減三分之二，電信網路設備的出口暴跌98%。

西方國家一直不確定中國是否會協助俄羅斯對抗制裁。出口數據表明，北京至少最初並不願意違反規定，也許是出於害怕美國報復，那可能涉及到限制對中企的技術銷售。

雷蒙多說：「我經常被問到，這些出口管制有效嗎？我認為答案為全然、絕對是。因為我們擁有全球各國參與執行的強大聯盟。」

有跡象顯示，制裁措施至少削弱了俄羅斯製造部分軍事裝備的能力。雷蒙多上周在參議院委員會說，烏克蘭官員告知，在俄羅斯軍事裝備裡發現家用電器使用的電腦晶片 。雷蒙多的發言人後來說，這些權宜使用的晶片是在坦克裡發現。

但香港城市大學半導體專家Douglas Fuller表示，此事不如外表看起來那麼奇怪。他說，有一種叫做微控制器的半導體，可用來控制電器和機動車輛的各種功能。坦克本質上就是裝甲車，這些晶片可能用來控制它們在汽車上的相同功能，例如煞車制動和轉向。

出口禁令並不是想阻止向俄銷售智慧手機和筆記型電腦等消費用品。但律師表示，一些公司已經完全停止出貨電子產品給俄羅斯，不管個別品項是否違規。

這與美國稍早對華為祭出出口管制時，西方科技公司的作法不同。美方指責華為威脅國安，在這種情況下，電腦晶片製造商和其他公司仍要求他們的律師，仔細研究規則，以確定哪些銷售能被允許。

前美國商務部官員、現為Akin Gump Strauss Hauer & Feld律師事務所合夥人的Kevin Wolf說，比起華為案裡描述的國安威脅，「入侵別的國家並殺人，顯然對企業的決定有更大的影響」。他並補充表示，部分科技出口商對華為的銷售，可能比對俄羅斯全境的銷售，金額更大。