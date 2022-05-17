上海社會面清零 北京封控再升級

上海當局17日宣布，全市16區實現社會面清零。圖為上海市民在靜安區一家超市內選購商品。（新華社）

上海單日新增本土823例，均在閉環隔離中發現，官方17日宣布，全市16區都已達到社會面清零。但在3區劃分管控中，仍有86萬人處於封控區、300萬人處於管控區。北京 17日則宣布，全市社區各項防控全面升級，嚴格24小時關口值守，社區、村要加強人員車輛管理，查驗48小時內核酸陰性證明等。

上海市衛健委副主任趙丹丹17日表示，上海持續開展基於3區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，16日全市共劃分封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區1萬6484個，涉及人口數約300萬；防範區5萬1803個，涉及人口數約1,944萬。

上海17日通報新增77例本土確診和746例本土無症狀感染者。77例本土確診中，31例在閉環隔離中發現，46例為無症狀感染者轉歸確診。746例本土無症狀感染者均在閉環隔離中發現。這是上海連續第3天全市社會面無新增陽性感染者。

就企業復工 復產，上海經信委主任吳金城指出，4月中旬以來，復工復產取得階段性成效。上海全市9千多家規模以上工業企業中已復工4,400多家，占比接近5成。

上海16日起復商復市，但部分社區仍嚴格管控居民外出，尤其是對從方艙醫院出院的住戶。另據財新網，復工復產有來自「基層」的挑戰。報導引述1名上海醫療企業負責人表示，目前復工的主要卡點在於社區，由於人員外出後只要7天內出現陽性，社區內同住人和樓棟居民會被判為密接和次密接，影響社區解封，因此就算有復工證，很多社區依然不願放人出去。

北京疫情仍膠著，北京疾控副主任龐星火指，過去24小時，新增56例，涉7個區，其中豐台區22例，房山區18例。

值得注意的是，北京宣布全市社區、村防控措施全面升級，嚴格24小時關口值守，社區、村要加強人員車輛管理，落實測溫驗碼、查驗48小時內核酸陰性證明、登記等措施，特別是加強包括快遞外賣、裝潢維修在內。豐台區被要求「足不出戶」。目前北京有高風險地區17個，中風 險地區29個。