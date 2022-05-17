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應對Omicron變種病毒 廣州全員強化核酸檢測

記者賴錦宏／即時報導
17日廣州荔灣等區開展全員核酸檢測。（香港文匯網）
17日廣州荔灣等區開展全員核酸檢測。（香港文匯網）

中國出現首例確診感染新冠病毒Omicron BA.2.12.1亞型毒株的境外輸入病例。這一病例是入境廣州市的境外旅客。近日，廣州立即部署了常態化核酸篩查工作，市民兩次核酸檢測間隔時間一般不超過5天，而冷鏈行業、在建工地人員等重點行業一天一檢，超商、飯店等半密閉場所七天三檢，該項工作將持續到5月底。

據香港文匯網，17日，廣州越秀、荔灣、增城等區開展全員核酸檢測，這是廣州連續第二天開展大規模全員核酸篩查工作。

17日，廣州荔灣區發布通告稱，因疫情防控需要，將於2022年5月17日在全區範圍內啟動全員核酸檢測工作。為做到應檢盡檢，荔灣區根據每個街道的人口規模和社區分布情況，分別設置了7到15個數量不等的檢測點。

荔灣區花地街道合興苑社區可見，核酸檢測點設置在小區內，居民陸續趕到現場。由於當天是工作日，現場檢測的人員並不算多，平均等候時間不超過10分鐘。工作人員介紹，下班後，18點至21點仍將有不少人前來接受採樣。

根據廣東省及廣州市衛檢部門的通報消息，自5月13日以來，廣州已連續4天無新增本土感染者。

4月23日，一架從肯亞起飛的國際航班KQ880抵達廣東省廣州市白雲國際機場，所有旅客均被轉移至隔離酒店進行14天常規醫學觀察和常規核酸檢測。其中一名27歲的中國男性於4月27日報告新冠病毒核酸陽性。他全程接種了新冠病毒疫苗，並且在過去14天內沒有接觸過其他新冠肺炎病例。確診後，他被轉至廣州醫科大學附屬市八醫院接受治療。

該患者的鼻拭子樣本基因測序顯示，他感染的是Omicron亞型毒株BA.2.12.1。有研究表明，BA.2.12.1亞型的傳播速度比BA.2還要快約23%至27%。

檢測 灣區 Omicron

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