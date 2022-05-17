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上海爆「離滬潮」？虹橋車站排長龍 火車票出現黃牛

記者賴錦宏／即時報導
上海爆離滬潮，虹橋火車站內人潮洶湧。（搜狐新聞網）
上海爆離滬潮，虹橋火車站內人潮洶湧。（搜狐新聞網）

上海封城超過1個半月後，官方宣布全市16個區已社會面清零，開始分階段解封，部分防範區對外交通陸續開放。據統計，近2天有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海，排隊人潮一度長達數公里。

上海市政府宣布周一（16日）開始分三階段解封，目標是在6月全面恢復正常生產與生活。第一階段解封首日，上海虹橋火車站的停靠列車增加，不少民眾趕往車站，打算離開。有網友表示，一張離滬的火車票加價500元人民幣，仍然是稀缺，一票難求。

據澎湃新聞，16日、17日停靠虹橋火車站的列車單日增加至12班，相較於疫情嚴峻時單日4班，載運量顯著提升。由於車票有限，搶票不容易，加上上海市內的公共交通也尚未恢復，因此不少人提早出發到車站等待，甚至一些旅客前一天晚上趕過來，在車站附近的安置點過夜，第二天一早開始進站。而全天大部分旅客都趕在早上進站，因此16日上午出現大量旅客排隊進站。

報導引述虹橋火車站人員表示，16、17日從上海虹橋站出發的列車各有12班。每日載運的旅客達6000多人次。兩天下來，總計約1.3萬人自虹橋車站搭車離開上海。

報導稱，雖然逐步解封，但目前進入車站前仍須查驗旅客當日車票、48小時內核酸陰性證明加上24小時內抗原檢測（快篩劑）報告，或是24小時內核酸陰性證明，只有符合全部條件的旅客才能進入車站。這兩天仍有一些旅客因核酸報告過期、未做抗原檢測等原因而無法進站。

中國鐵路上海局集團公司16日表示，將密切關注疫情防控態勢和客流變化情況，全力做好開車準備，隨時增加運輸能力，保障全面復工復產。

上海鐵路公安處則通報，近日，上海鐵路警方發現一些不法人員通過網路搶票手段加價倒賣離滬火車票的情況，隨即組織多支專門警力開展集中打擊行動，目前已查處倒賣火車票案件5起，抓獲犯罪嫌疑人6名，均依法採取刑事強制措施。

通報指，當前，隨著上海市防疫政策調整，誰滬人員逐步增多，少數不法人員趁機高價倒賣火車票牟取暴利。鐵路警方持續保持對高價倒賣火車票違法犯罪一貫的「零容忍」態度和嚴打高壓態勢，切實維護旅客權益。

上海逐步解封，近2天有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海，排隊人潮一度長達數公...
上海逐步解封，近2天有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海，排隊人潮一度長達數公里。（搜狐新聞網）

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