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環時：造謠中國對台灣的種族屠殺 就是台灣政治的縮影

記者陳言喬／即時報導
台中一中的美國校友會各州聯絡人，左下角的正是內華達州的周文偉。槍擊案發生後，周文偉的名字和頭像都被刪除。（環球網）
台中一中的美國校友會各州聯絡人，左下角的正是內華達州的周文偉。槍擊案發生後，周文偉的名字和頭像都被刪除。（環球網）

加州橙縣一處教堂發生槍擊案，凶嫌確認是來自台灣的移民後，中國環球時報新媒體17日下午發表評論稱，在事實尚未明朗前，台獨分子就炒作這是中國對台灣的種族屠殺。這一危險的輿論動向，是過去這些年裡台灣政治的一個縮影。

評論稱，從當時一些美國媒體報導出的資訊來看，槍手和受害者都是華裔。然而，一些境外反華勢力—尤其是台獨勢力，開始利用受害的六人都是在美台灣人的情況，就開始進行歪曲造謠，說槍手是「大陸人」，此案是「大陸人對台灣人的種族仇殺」。

評論稱，最先帶起這個「大陸人仇殺台灣人」節奏的，是加州橙縣官方及其「半吊子」的調查。

其中，美聯社記者Joonathan Lemire在北京時間5月17日凌晨3時15分的一則帖文中就表示，當地官方調查後發現製造了加州教堂槍擊案的槍手是一名「中國移民」，動機是「仇視台灣人」。理由是他們在調查中發現槍手反對台灣獨立，痛恨台獨勢力。

但公開資料顯示這個名叫周文偉、現年68歲的槍手，也來自中國台灣。一位名叫Mengyu Dong的美國華裔媒體人還發現，周文偉曾就讀於台灣的台中一中，並於1971年畢業。該校在美國的校友會網站在槍擊案發生前也曾列出「周文偉」的名字，稱他是該校在內華達州的聯絡人。而此次製造槍擊案的周文偉恰恰也是生活在內華達州，且年齡也與1971年畢業這個時間點都對得上。

不過，在槍擊案發生後，該校友會頁面裡原本寫著「周文偉」名字的部分被臨時刪掉了，改以「姓名」替代。

評論稱，在事實未清下，台獨分子已經如同蒼蠅見了血一樣瘋狂地撲了上來，開始炒作說「這是中國對台灣的種族屠殺」。更荒誕的是，在槍手也來自台灣的事實被確認後，一些反華分子又拋出了「認為自己是中國人的人就不是台灣人」的說法。

同樣令人擔憂的是，一些台灣媒體目前還開始透過突出槍手「外省第二代移民」的身分，疑似想挑起島內對於外省移民的仇視。

評論說，這一危險的輿論動向，亦是過去這些年裡台灣政治的一個縮影。在民進黨的政治煽動下，台灣的政治輿論正在變得越來越極端，尤其是對中國和中國民眾的情緒；在台灣的「陰間論壇」PTT上，各種對中國人進行種族主義侮辱的內容層出不窮。

文中最後表示，「我們除了會繼續關注案件本身的發展，也將持續關注這起案件將給外省民眾帶來的影響，尤其是他們會不會因此遭到輿論和政治上的騷擾與欺凌」。

台中一中的美國校友會各州聯絡人，左下角的正是內華達州的周文偉。（環球網）
台中一中的美國校友會各州聯絡人，左下角的正是內華達州的周文偉。（環球網）

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