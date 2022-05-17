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環時惡評：台漢光演習 想扮「豪豬」終成「大白豬」

記者陳言喬／即時報導
2019年的漢光演習，台灣陸軍湖口營區進行北部地區實兵對抗操演。（本報系資料照）
2019年的漢光演習，台灣陸軍湖口營區進行北部地區實兵對抗操演。（本報系資料照）

台國軍「漢光38」號演習於5月16日登場。中國鷹派媒體環球時報社評極盡調侃稱，美國想把台灣武裝成全身都是刺的豪豬，其實華盛頓想要的，是一頭能賣好價錢的大白豬而已。

環時社評說，隨著兩岸力量對比愈發懸殊，其軍事效用不斷降低，越來越淪為一場政治表演秀。讓民進黨當局尤為難堪的是，即便是演戲也時常演砸，戰機墜毀、艦艇翻覆、戰車沉水等事故頻出，多次危及台灣地區領導人安全，去年甚至連指揮中心都起火了，「發生的意外事故比演習次數還多」。

社評稱，島內民眾對台軍防衛能力的信心本已經跌到了谷底，如果兵推沒有起到強心針的作用，卻扎破了民進黨當局用真金白銀吹出來的大氣泡，那真是弄巧成拙了。民進黨當局費盡心思，就是要避免這樣的糟糕結果，但這種掩耳盜鈴、自欺欺人的把戲，又能愚弄得了誰？

評論稱，就像迷彩布搭出了一個政治走秀T台，漢光演習一方面演給島內民眾看，造出一些新詞來糊弄老百姓，更多的還是演給美日等國看，用戰鬥到底的悲情表演，來乞討外部勢力的施捨和利用。

環時的惡評還說，早在2008年前後，美國提出「台灣豪豬戰略」，意思是把台灣武裝成全身都是刺的豪豬。民進黨當局大概是聽得上頭了，以為自己真的全身長滿堅硬的刺，但花裡胡哨的漢光演習卻不斷揭了它的老底—那些「刺」不過是一刮就掉的軟毛而已。其實華盛頓想要的，也不過是一頭能賣好價錢的大白豬而已。

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