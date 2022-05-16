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康復近一個月 上海染疫者仍被社區禁止外出

記者陳言喬／即時報導
上海16個區已有15個區實現社會面清零，多處居民可在社區內進行戶外活動。（新華社）
上海16個區已有15個區實現社會面清零，多處居民可在社區內進行戶外活動。（新華社）

上海多地疫情已社會面清零，各地陸續解封，但有人染疫康復後出院近一個月仍被街道辦人員勒令在家不准外出。

上海16日起復商復市，部分社區仍嚴格管控居民外出，尤其是對從方艙醫院出院的住戶。武漢九派新聞報導，一名家住徐匯區的蔡阿姨說，4月21日她和老伴從方艙康復出院回家，但25天來，她家門口還貼著兩根封條，她還是被判定為密接，無法像別的鄰居一樣出門。

徐匯區康健街道工作人員表示，雖然蔡阿姨擁有綠碼，理論上不算密切接觸者，但考慮到社區防疫的嚴謹性，還是「建議」蔡阿姨實行居家健康觀察。

上海今早（17日）通報16日0時至24時，新增本土新冠肺炎確診病例77例和無症狀感染者746例。其中46例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，31例確診病例和746例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另新增本土死亡1例，患者為92歲女性，累計上海死亡576例。

北京，5月16日0時至24時，北京新增43例本土確診病例和9例無症狀感染者。

北京市疾控中心16日表示，本輪疫情北京已開展十輪區域核酸篩查，但每輪都有零星隱匿病例發現，證明社會面仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷。從16日起，北京市在12個區再次連續進行三輪區域核酸篩查。

北京 疫情 防疫

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