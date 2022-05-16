封控1個多月 李強：防控取得階段成效 速恢復正常生活

上海市委書記李強再視察防控，強調要強化執行，盡快恢復正常生產生活。澎湃新聞

在封控一個多月之後，上海疫情 趨緩，逐漸恢復正常生活運行。上海市委書記李強16日在虹口區、青浦區檢查疫情防控攻堅和「三區」管理時指出，要毫不動搖堅持動態清零總方針；嚴明紀律、強化執行、一貫到底，壓實每一個責任環節，細化每一條防控措施，擰緊每一個「水龍頭」，盡快恢復正常生產生活秩序，奮力奪取大上海保衛戰的勝利。

澎湃新聞報導，李強來到虹口區北外灘街道一處居民小區，看望慰問持續堅守在抗疫一線的基層幹部、社區工作者、物業人員和志工，詢問疫情防控措施落實執行、基本生活物資保供和老年群體就醫配藥情況。

李強說，疫情防控已取得階段性成效。越是穩中向好的關鍵當口，越要保持高度自律自覺，堅決克服僥倖心理，以核酸檢測 為金標準，把篩查做全面，把流調溯源做到位，把拔點攻堅做徹底，不斷鞏固拓展清零成果。

李強指出，要牢牢守住防止疫情反彈的底線，結合區域實際，加快實踐探索。進一步完善監測預警機制、應急處置機制。該管住的重要場所、公共場所、重點人群，必須落實最嚴格的防控措施，切實做到「強防線、早發現、快處置」，為盡快恢復正常生產生活秩序作出更大貢獻。

檢查期間，李強聽取虹口區、青浦區推進社會面清零、「三區」管理等工作匯報。李強指出，要始終保持清醒頭腦，緊盯降新增和防反彈這兩個重中之重。以時不我待的精神、分秒必爭的行動抓實抓細疫情防控各項工作，該拔的點必須拔，該清的面必須清，該消除的風險隱患必須消除，決不含糊、毫不鬆懈。

他強調，要加快提升常態化防控能力，常態化核酸檢測點要在實戰中優化布局、提高效率、完善服務。