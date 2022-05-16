我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技拖累那指 史指震盪收低

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

上海22日恢復地鐵運行 6月1日全面恢復正常生活秩序

記者陳言喬／即時報導
上海地鐵已做好復駛準備工作。（澎湃新聞）
上海地鐵已做好復駛準備工作。（澎湃新聞）

上海16日起分階段復商復市，上海市副市長宗明16日在記者會上表示，上海5月22日起恢復地鐵營運，最快能在6月1日全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海16日早舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，上海市疫情得到有效控制，防控取得階段性成效。

他說，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作，分為「三個階段」。

第一階段：鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段：向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段：全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

在有關交通方面，5月16日起，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，航空逐步恢復國內航班執飛上海市，適時調整國內外航司執飛本市航班的客座率。5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。

上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（上觀新聞）
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（上觀新聞）

疫情 地鐵 新冠肺炎

上一則

拜登挺台參與WHA 北京：不得助台拓國際空間

下一則

封控1個多月 李強：防控取得階段成效 速恢復正常生活

延伸閱讀

北京已10輪核酸檢測 官員：社會面還沒撈乾篩淨

北京已10輪核酸檢測 官員：社會面還沒撈乾篩淨
紐約4地鐵槍擊案檢舉人 受困無證身分

紐約4地鐵槍擊案檢舉人 受困無證身分
封城6周後 上海分階段復商復市 新增病例首降至千例以下

封城6周後 上海分階段復商復市 新增病例首降至千例以下
上海逾7成超市開門 迎報復式消費 重現排隊「盛況」

上海逾7成超市開門 迎報復式消費 重現排隊「盛況」

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除
南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代