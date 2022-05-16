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拜登挺台參與WHA 北京：不得助台拓國際空間

中央社北京16日電
世界衛生大會（WHA）5月登場。（路透）
世界衛生大會（WHA）5月登場。（路透）

美國總統拜登13日簽署法案，協助台灣重獲世衛組織觀察員地位。中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，美國不得利用此法案助台拓展國際空間，否則將進一步損害中美關係與台海和平。

北京日報app（應用程式）報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回應相關問題時說，美國有關法案嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政。美方執意將其簽署成法，中方對此強烈不滿，堅決反對。

他宣稱，根據聯合國大會和世界衛生大會（WHA）相關決議，「中國台灣地區」參與世衛組織活動，必須按照「一個中國」原則處理。而「中國中央政府高度重視台灣民眾的健康福祉，在符合『一個中國』原則前提下，已對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排」。

趙立堅還要美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，「不得利用該法案幫助台灣拓展所謂國際空間」，否則將進一步損害中美關係與台海和平穩定。

拜登（Joe Biden）13日簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」。這項法案要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

第75屆WHA將於22至28日在瑞士日內瓦登場，台灣至今未收到邀請函。台灣曾在2009至2016年間以觀察員身分受邀，但自2017年起，因中國施壓連續多年未能參與WHA。

WHA 趙立堅 拜登

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