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芬蘭加入北約 中國：將給中芬關係帶來新的因素

記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。路透
大陸外交部發言人趙立堅。路透

對於芬蘭加入北約，是否會影響中國與芬蘭的關係，中國外交部發言人趙立堅16日表示，中芬關係一直十分友好，芬蘭申請加入北約，當然會給中芬關係帶來新的因素。

中國外交部16日下午舉行例行記者會，對於各界關注芬蘭加入北約議題，趙立堅說，在歐洲安全問題上，中方的立場是一貫的明確的。

他重申，我們（中國）希望各方本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理關切的基礎上，透過對話談判，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建起均衡有效、可持續的地區安全架構，這樣才能真正實現歐洲的長治久安。

至於對中芬關係的影響，他說，中芬關係一直十分友好，芬蘭申請加入北約，當然會給中芬關係帶來新的因素。

面對外媒追問，趙立堅說，芬蘭和瑞典申請加入北約，這是一個重大的進展。「我們在北約和北約東擴方面的立場是十分明確的，中方已經多次闡述了有關的立場。」

在此之前，趙立堅曾多次公開抨擊北約東擴，認為北約本應隨著蘇聯解體走入歷史，是冷戰時期的產物。他指控，北約如今成為了烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，近年還跑到亞太地區耀武揚威，挑動矛盾，呼籲北約應反思自身在歐洲安全問題以及烏克蘭危機中扮演的角色。

另對於七國集團提醒，中國不要幫俄規避西方制裁。趙立堅回應，中方始終根據事情本身的是非曲直，決定自身的立場和政策。

他說，中方呼籲各方多做鼓勵和促進和談的事，為政治解決開闢空間。有關國家在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得以任何方式損害中方正當利益。

北約 趙立堅 烏克蘭

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