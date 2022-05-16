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北京已10輪核酸檢測 官員：社會面還沒撈乾篩淨

中央社北京16日電
圖為5月4日北京市朝陽區一核酸檢測點，醫務人員為外賣小哥做咽拭子採樣。 香港中通社
圖為5月4日北京市朝陽區一核酸檢測點，醫務人員為外賣小哥做咽拭子採樣。 香港中通社

北京市24小時內新增39例COVID-19病例。北京市政府發言人徐和建說，這一波疫情北京已經開展了10輪區域核酸篩查，每輪都有零星隱匿病例發現，「證明社會面還沒有撈乾篩淨」。

綜合新京報及北京晚報報導，北京市防疫記者會下午通報，15日下午3時至16日下午3時新增本土COVID-19感染者39例。從4月22日至5月16日下午3時，北京累計報告1113例本土感染者，涉及15個區。

徐和建今天仍表示，當前北京與疫情的較量仍處於膠著狀態，接連發生聚集性疫情和連續篩查發現社會面隱匿病例傳播，加大了疫情的不確定性，北京防控形勢嚴峻複雜。

他說，這輪疫情北京已經開展了10輪區域核酸篩查，每輪都有零星隱匿病例發現，證明社會面還沒有撈乾篩淨。

今天起，北京12個區再連續進行3輪區域核酸篩查。

明天起，北京市封控區、管控區周邊的公車和地鐵部分線路及車站將查驗乘客「健康碼」。

徐和建還表示，社會面防控要「從嚴從緊」，抓好重點地區、重點行業、重點場所、重點人群疫情防控。他還特別提到「抓實抓細在京高校疫情防控工作」。

綜合社群網路消息，北京大學萬柳公寓昨天深夜因校方的防疫措施爆發抗議。學生不滿校方擅自在住宿區築牆，讓牆一邊的學生行動受限，在另一邊居住的教職員家屬卻可以自由行動。

抗議過程中，有部分金屬板牆因此被拆下，校方領導則要求不要聚集也不要拍攝。相關內容在網上已被刪文。

北京 疫情 防疫

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