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分階復商復市後 上海最快6月1日全面恢復正常生活秩序

記者陳言喬／即時報導
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（取材自上觀新聞）
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（取材自上觀新聞）

上海16日分階段復商復市，上海市副市長宗明在記者會上表示，上海最快能在6月1日全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海16日舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，上海市疫情得到有效控制，防控取得階段性成效。

他說，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作，分為「三個階段」。

第一階段：鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段：向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段：全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海地鐵已做好復駛準備工作。（取材自澎湃新聞）
上海地鐵已做好復駛準備工作。（取材自澎湃新聞）

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