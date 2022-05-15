我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

記者賴錦宏／綜合報導
上海16日起分階段推進復商復市，圖為新華書店店員在門口等待顧客到來。（中新社）
上海16日起分階段推進復商復市，圖為新華書店店員在門口等待顧客到來。（中新社）

封城一個多月，上海副市長陳通15日宣布，按「有序放開、有限流動」等原則，從16日起，分階段推進復商復市。這讓苦於封城的2500萬上海市民，似乎看到解封的希望。此外，16日起，在滿足目的地防疫要求下，少量由上海始發的中國境內定期航班開始恢復。

中國單日新增本土1718例，其中，上海1369例。陳通昨在上海疫情防控記者會表示，為做好民眾基本生活保障和物資供應，全市營運商業網點從最低不到1,400個，增加到1萬625個，日配送訂單達500萬份。

今日起，上海包括購物中心、百貨商場、超市賣場、藥店等商業網點逐步有序恢復線下（實體）營業，劃定進出通道，做好人員限流。農貿市場逐步恢復。批發市場開展無接觸交易。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務錯峰限流。

上海市經信委、通信管理局發布「關於做好本市資訊通信業復工復產工作的通知」，強調在疫情防控下有序推進復工復產，瞞報、漏報、假報或違反防疫要求的企業，將被列入黑名單。

央視報導，吉祥航空16日起恢復HO1145／46上海浦東—福建龍巖往返航班。這是上海全域靜態管理以來，吉祥航空恢復的首個上海始發定期客運航班。其餘上海大陸客運航班將視情逐步恢復。

北京發現零星隱匿病例

北京疾控中心副主任龐星火表示，過去24小時，北京新增本土55例，包括管控人員45例，社會面篩查10例。北京市府發言人徐和建稱，北京疫情防控嚴峻複雜，篩查發現零星隱匿病例，數起群聚疫情為防控增加不確定性。4月下旬以來，北京病例已破千例。

廣州啟動常態核酸篩查

廣州即起至月底，啟動常態化核酸篩查，市民平均5天做一次核酸篩查。四川5天逾200人確診，鄰水縣和華鎣市實施全域靜態管理，廣安防控也升級。

北京 疫情 復工

上一則

中國駐烏克蘭大使館：中國公民應準備緊急避險

延伸閱讀

北京新增聚集性疫情 居家辦公範圍擴至4區

北京新增聚集性疫情 居家辦公範圍擴至4區
胡錫進：經濟怵目驚心 怎能讓北京上海反覆封控

胡錫進：經濟怵目驚心 怎能讓北京上海反覆封控
上海拚清零 路邊投放大量消毒片 引居民不適

上海拚清零 路邊投放大量消毒片 引居民不適
上海小區被撒消毒片 多人喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐

上海小區被撒消毒片 多人喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係