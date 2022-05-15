封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

上海16日起分階段推進復商復市，圖為新華書店店員在門口等待顧客到來。（中新社）

封城一個多月，上海副市長陳通15日宣布，按「有序放開、有限流動」等原則，從16日起，分階段推進復商復市。這讓苦於封城的2500萬上海市民，似乎看到解封的希望。此外，16日起，在滿足目的地防疫要求下，少量由上海始發的中國境內定期航班開始恢復。

中國單日新增本土1718例，其中，上海1369例。陳通昨在上海疫情 防控記者會表示，為做好民眾基本生活保障和物資供應，全市營運商業網點從最低不到1,400個，增加到1萬625個，日配送訂單達500萬份。

今日起，上海包括購物中心、百貨商場、超市賣場、藥店等商業網點逐步有序恢復線下（實體）營業，劃定進出通道，做好人員限流。農貿市場逐步恢復。批發市場開展無接觸交易。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務錯峰限流。

上海市經信委、通信管理局發布「關於做好本市資訊通信業復工 復產工作的通知」，強調在疫情防控下有序推進復工復產，瞞報、漏報、假報或違反防疫要求的企業，將被列入黑名單。

央視報導，吉祥航空16日起恢復HO1145／46上海浦東—福建龍巖往返航班。這是上海全域靜態管理以來，吉祥航空恢復的首個上海始發定期客運航班。其餘上海大陸客運航班將視情逐步恢復。

北京 發現零星隱匿病例

北京疾控中心副主任龐星火表示，過去24小時，北京新增本土55例，包括管控人員45例，社會面篩查10例。北京市府發言人徐和建稱，北京疫情防控嚴峻複雜，篩查發現零星隱匿病例，數起群聚疫情為防控增加不確定性。4月下旬以來，北京病例已破千例。

廣州啟動常態核酸篩查

廣州即起至月底，啟動常態化核酸篩查，市民平均5天做一次核酸篩查。四川5天逾200人確診，鄰水縣和華鎣市實施全域靜態管理，廣安防控也升級。