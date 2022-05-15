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中共中紀委：「知網」被查給所有平台敲響警鐘

記者賴錦宏／即時報導
中共中紀委國家監委。（微博照片）
中共中紀委國家監委。（微博照片）

針對「知網」涉嫌實施壟斷行為被立案調查一事，中共中紀委國家監委微信公眾號發表評論稱，「知網被查給所有平台敲響了警鐘」。文章稱，倘若店大欺客，利用自身地位施行「霸道」操作，在法律邊緣試探，甚至逾越底線，最終只會失去信任、失去市場。

文章稱，知網是否存在壟斷行為，是否涉嫌行業壟斷，是否濫用市場支配地位等，有待實事求是、依法規範調查得出結論。但這一事件本身，已傳遞多重鮮明信號。

文章稱，越是頭部（主流）平台，越要依法規範經營，積極履行自身社會責任。知網在中文學術文獻信息服務和知識服務市場不斷開拓，成為中國大陸最具市場影響力的學術文獻數位化服務平台。

文章寫道，對於知網等平台企業來說，在提供便利服務、促進科技進步、繁榮市場經濟、參與國際競爭等方面發揮著重要作用，但同時也要注意到，若其搞壟斷和不正當競爭行為，則會損害公平正義、妨礙創新創造。知網被查，再次給所有平台都敲響了一記警鐘，建構更合理的運營模式，積極承擔社會責任，才能走得更遠更穩健。

中國國家市場監管總局13日通報，根據前期核查，依法對知網涉嫌壟斷行為立案調查。隨後，知網方面回應稱，將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起大陸知識基礎設施的社會責任。

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