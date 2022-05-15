我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

防疫考量 中國延期或停辦杭州亞運共6場大型賽事

中央社台北15日電
在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。圖為一名中國球迷。(美聯社)
在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。圖為一名中國球迷。(美聯社)

在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。這些賽事包括延期的杭州亞運、成都世大運、桌球世錦賽，以及放棄主辦的東亞盃足球賽、汕頭亞青運及亞足賽共6大項。

2021年的官方宣傳中，經常提到今年2022年是中國大型國際賽事密集舉辦年。首先就由2、3月舉行且位階最高的北京冬奧及冬季帕運開場。緊接著有原訂4月在成都舉行的世界桌球團體錦標賽，以及原訂6月也在成都舉行、先前已延期1年的世界大學運動會。

除上述全球性賽事外，原訂9月在杭州舉行的亞洲運動會，則是最受中國官方及民間矚目的亞洲大型運動賽事。其他還包括：原訂7月舉行的東亞盃足球錦標賽、12月在廣東汕頭舉行的亞洲青年運動會，以及2023年6至7月舉行的亞洲盃足球賽。

但在中國嚴格執行COVID-19疫情動態清零政策下，上述6場大型賽事各有3場因疫被延期及取消。早在2月下旬，主辨方就宣布將桌球世錦賽延到今年9月30日至10月9日舉行。當時中方盤算，桌球世錦賽延到杭州亞運後再舉行，有助中國選手奪牌。

但在4月19日，東亞盃足球錦標賽主辦方宣布，中國放棄舉辦本屆賽事，改由下屆主辦國日本提前承辦，當時曾引起中國足球迷一片嘆息，但整體引起的關注並不算太高。

直到5月6日，杭州亞運、成都世大運、汕頭亞青運主辦方同一天宣布，杭州亞運、成都世大運都將延期舉行，

汕頭亞青運則在中方因疫情無法如期主辦下直接取消，才引起各界關注。而這也使得時間相近及地點相同的成都桌球世錦賽是否可能再度延期，受到注意。

杭州亞運、成都世大運、汕頭亞青運同時宣布延後或取消舉行，不但出乎各界意外，且震撼中國體壇。緊接著，亞洲足聯5月14日宣布中國足協放棄主辦亞洲盃足球賽。中方則回應，放棄主辦是因為在疫情下，難以承諾主辦方「完全開放模式舉行比賽」的要求。

上述大型賽事接連被延期及停辦，連日來引起中國民眾議論。不少中國民眾認為，2020年東京奧運延期舉行，是因為疫情初起因應不及，但2021年仍能成功補辦，且北京冬奧更能如期舉行。如今病毒毒性大減，國外各種運動賽事在疫情下逐漸恢復正常，中國舉辦的賽事反而全面延後甚至放棄，令人費解。

足球 疫情 北京冬奧

上一則

北京新增聚集性疫情 居家辦公範圍擴至4區

下一則

習近平：探索共同富裕 不能搞「道德綁架式逼捐」

延伸閱讀

北韓疫情狂燒 南韓擬下周提議援助

北韓疫情狂燒 南韓擬下周提議援助
政院指示增設大篩檢站 柯文哲嗆：蘇貞昌別亂下命令

政院指示增設大篩檢站 柯文哲嗆：蘇貞昌別亂下命令
520就職迎疫情暴走 在野問蔡英文：知道行政團隊墮落？

520就職迎疫情暴走 在野問蔡英文：知道行政團隊墮落？
黑白集／人命分三六九等 蔡政府 拿誰的命開玩笑？

黑白集／人命分三六九等 蔡政府 拿誰的命開玩笑？

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係