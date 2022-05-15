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北京新增聚集性疫情 居家辦公範圍擴至4區

中央社北京15日電
北京朝陽等4個行政區繼續實施居家辦公和點對點閉環管理。北京12個區才結束3輪核酸檢測，明天起又將連續3天核酸檢測。(美聯社)
北京朝陽等4個行政區繼續實施居家辦公和點對點閉環管理。北京12個區才結束3輪核酸檢測，明天起又將連續3天核酸檢測。(美聯社)

北京官方今天發布，全市新增一起市場聚集性疫情，目前朝陽等4個行政區繼續實施居家辦公和點對點閉環管理。北京12個區才結束3輪核酸檢測，明天起又將連續3天核酸檢測。

綜合央視新聞及中國青年報app（應用程式）報導，當地15日下午舉行的北京市防疫記者會上通報，從14日下午3時至15日下午3時，北京新增55例COVID-19感染者，其中從社會面（非封控區、管控區）篩查出10例。

據報導，新增的聚集性疫情發生在豐台區岳各莊市場，目前發現15例感染者。而近期另外的3起聚集性疫情也有新增病例，感染鏈持續延長。

會上通報，從4月22日至5月15日下午3時，北京市累計報告1074例感染者，涉及15個區。

北京朝陽、房山、順義、豐台等4區繼續實行居家辦公和點對點閉環管理。

據報導，北京市政府發言人徐和建在發布會上多次提及「相關單位看好自己的門，管好自己的人」。他表示，豐台區、海淀區要對社會面發現疫情加強清查，分類分級分區域加強疫情風險管控。

過去這個周末，北京11個行政區和經濟開發區共12區才進行了連續3輪的核酸篩查，今天的記者會上宣布，這些區16到18日繼續進行3輪區域核酸篩查，密雲區、延慶區等5個生態涵養區進行常態化核酸檢測。

北京 疫情 檢測

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