我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

鄧小平老家 四川廣安單日增逾200例本土新冠確診

中央社／台北15日電
中國石化四川遂寧石油天池服務區加油站12日，送給馳援廣安市鄰水縣抗疫的醫護人員礦泉水。（取材自微博）
中國石化四川遂寧石油天池服務區加油站12日，送給馳援廣安市鄰水縣抗疫的醫護人員礦泉水。（取材自微博）

四川14日單日增加209例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，包括13例確診和196例無症狀感染者，98.5%病例集中於前中國領導人鄧小平的故鄉廣安。

據中國衛健委官方15日通報，四川14日單日增加210例病例，其中1例為境外移入，其他209例為本土病例。本土病例包括13例確診，全來自廣安；196例無症狀感染者，其中193例發生於廣安。

據四川省衛生健康委員會15日官方資料，目前無新增死亡病例，四川省現有3個中風險地區，其餘地區均為低風險地區。

截至14日24時，四川省全省累計死亡3例，確診病例2092例（其中境外移入1321例），目前在院隔離治療確診病例40例；尚在醫學觀察無症狀感染者460例，列管密切接觸者7315人。

據四川日報報導，四川省委副書記、省長黃強14日視訊主持疫情防控工作調度會議，他在會上強調，全面落實黨中央國務院部署，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，努力在最短時間內實現社會面清零。

黃強指出，廣安市鄰水縣疫情來勢洶洶、嚴峻複雜，再次拉響戰疫警報，必須快刀斬亂麻，將本輪疫情一網打盡。廣安要盡快找到傳染源並擴大包圍，快速斬斷傳染鏈，決不漏掉潛在感染者。

黃強提到，全面落實「入川即檢」，加強機場、火車站、高速公路出口等點位排查檢測，堵住國省幹道、縣鄉公路和鄉間小道防控漏洞，做到逢人必查、逢車必查，同時避免造成交通擁堵。

疫情 國務院 中風

上一則

做不到完全開放 中國棄辦亞洲杯足賽 球迷：解封更悲觀

下一則

遼寧艦進入太平洋逾10天 14日東移演練艦載機

延伸閱讀

中國留學生王棚沙丘拍片亡 父從四川來美奔喪

中國留學生王棚沙丘拍片亡 父從四川來美奔喪
台增6萬8732例確診、增19死 陳時中：確診成長率不高

台增6萬8732例確診、增19死 陳時中：確診成長率不高
高舉經濟牌 反習勢力成軍

高舉經濟牌 反習勢力成軍
中國留學生沙丘亡 王棚爸奔喪要真相

中國留學生沙丘亡 王棚爸奔喪要真相

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係