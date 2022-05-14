中國最高齡新冠重症出院 上海108歲老人康復

隨著上海疫情好轉，部分援滬醫療團隊陸續撤離上海。（新華社）

上海新增的本土166例確診中，有111例為既往無症狀感染者轉歸，55例確診病例是在隔離管控中發現，另新增的1203例無症狀感染者也是在隔離管控中發現，說明上海已逐步實現社會面清零。

死亡部分，上海新增3例死亡，自4月17日出現3例死亡後，累計已達571例死亡案例。上海目前在院治療4489例，其中重型286例，危重型67例）。

人民日報報導，一名108周歲上海老人葉鳴在住院32天後從上海市浦東醫院康復出院，創下大陸國內重型新冠肺炎 轉陰出院最高齡紀錄。

上海市14日召開發佈會指，截至13日，上海全市劃分三區7.3萬餘個，封管控區域進一步縮小。其中防範區數量已是封控區加管控區的2倍多，所涉及人口數更是達到了封管控區的3倍多。隨著每日新增感染者數量的逐步下降，上海市區兩級方艙醫院的在院人數已經下降到5萬人左右，只有最高峰在院人數的20%，一些援滬的外省醫療團隊已陸續撤離上海，上海已有5家市級方艙醫院休艙，佔市級方艙數量的一半；68家區級臨時中轉平台已經全部關停。此前規劃的288個學校改造方艙中，已經有超過95%的點位不再使用。

北京 則呈現膠著狀態，北京今早通報14日0時至24時，新增33例本土確診病例（含7例無症狀感染者轉確診病例）和8例無症狀感染者。