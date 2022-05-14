我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州韓裔沙龍槍案 警方態度轉彎：恐是仇亞攻擊

水牛城槍案兇手為18歲白人至上者 步槍塗N開頭髒話

中國最高齡新冠重症出院 上海108歲老人康復

記者陳言喬／即時報導
隨著上海疫情好轉，部分援滬醫療團隊陸續撤離上海。（新華社）
隨著上海疫情好轉，部分援滬醫療團隊陸續撤離上海。（新華社）

上海新增的本土166例確診中，有111例為既往無症狀感染者轉歸，55例確診病例是在隔離管控中發現，另新增的1203例無症狀感染者也是在隔離管控中發現，說明上海已逐步實現社會面清零。

死亡部分，上海新增3例死亡，自4月17日出現3例死亡後，累計已達571例死亡案例。上海目前在院治療4489例，其中重型286例，危重型67例）。

人民日報報導，一名108周歲上海老人葉鳴在住院32天後從上海市浦東醫院康復出院，創下大陸國內重型新冠肺炎轉陰出院最高齡紀錄。

上海市14日召開發佈會指，截至13日，上海全市劃分三區7.3萬餘個，封管控區域進一步縮小。其中防範區數量已是封控區加管控區的2倍多，所涉及人口數更是達到了封管控區的3倍多。隨著每日新增感染者數量的逐步下降，上海市區兩級方艙醫院的在院人數已經下降到5萬人左右，只有最高峰在院人數的20%，一些援滬的外省醫療團隊已陸續撤離上海，上海已有5家市級方艙醫院休艙，佔市級方艙數量的一半；68家區級臨時中轉平台已經全部關停。此前規劃的288個學校改造方艙中，已經有超過95%的點位不再使用。

北京則呈現膠著狀態，北京今早通報14日0時至24時，新增33例本土確診病例（含7例無症狀感染者轉確診病例）和8例無症狀感染者。

北京 新冠肺炎

上一則

上海新增感染者減2成 北京仍膠著

下一則

上海部分出艙出院者不被接納 只能住在街邊

延伸閱讀

上海新增感染者減2成 北京仍膠著

上海新增感染者減2成 北京仍膠著
CNN記者離開上海 自曝「倖存者的內疚」

CNN記者離開上海 自曝「倖存者的內疚」
上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備

上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備
CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕
普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭
「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸
居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現
伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪