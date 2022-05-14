上海新增感染者減2成 北京仍膠著

北京自5月13日起展開12區近2000萬人核酸大篩查，並倡導居家三天。圖為民眾排隊等候核酸檢測，還玩起扯鈴。（中新社）

上海新冠疫情 緩降，上海官員13日稱，上海全市防範區人口數已逾1800萬，目前發現的陽性感染者，九成九以上在封控隔離期間被發現。

北京 疫情則處於膠著狀態，出現數起群聚感染，增加防控不確定性，但中國專家認為，北京這波疫情，演變成規模化疫情的可能性非常小。

上海市衛健委13日通報，新增本土確診病例194例、本土無症狀感染者1487例。當日新增感染者較前一日減少約兩成，僅一例為社會面感染。

上海官方稱，目前上海的封控區涉及人口數降至182萬；管控區涉及人口數325萬；防範區涉及人口數1807萬。上海市衛健委副主任趙丹丹稱，目前，上海疫情防控形勢持續穩中向好，新增陽性感染者呈現下降趨勢。但有的老舊小區等重點區域仍存在一定的疫情反彈風險，防控基礎並不穩固，要高度警惕。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨通報，過去24小時，北京新增本土感染者40例。她稱，當前北京市疫情正處於膠著狀態，傳播鏈仍未完全阻斷。社會面篩查發現零星隱匿病例，要盡快全面管控到位，嚴防擴散蔓延。

自13日起北京12區近2000萬人居家三天、進行核酸大篩查，對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，北京這波疫情演變成規模化疫情的可能性非常小，正以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為手段，實施精準防控措施。