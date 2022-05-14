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上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備

記者廖士鋒／即時報導
上海市長龔正14日表示，要做好常態化防控各項準備工作，加快制定各種政策舉措，「為常態化防控和社會面有序放開做好過渡銜接和全面準備」。（圖／取自上海發布微信公眾號）
上海市長龔正14日表示，要做好常態化防控各項準備工作，加快制定各種政策舉措，「為常態化防控和社會面有序放開做好過渡銜接和全面準備」。（圖／取自上海發布微信公眾號）

上海市疫情趨緩，官方日前已宣稱要在5月中旬實現社會面清零，上海市長龔正14日進一步表示，要做好常態化防控各項準備工作，以待「社會面有序放開」。

微信公眾號「上海發布」消息，龔正14日前往臨港產業基地、洋山港碼頭，視察疫情防控和復工復產情況，要求要積極為各類市場主體復工復產創造更好條件。

龔正提到，「要做好常態化防控各項準備工作，加快制訂鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的政策舉措，為常態化防控和社會面有序放開做好過渡銜接和全面準備」。

此外，他還強調，要推動重點產業鏈持續恢復和提高產能，積極支持重點企業復工復產，以龍頭企業為牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，「推動更多企業恢復生產，更好促進經濟穩增長」。他指出，要堅持問題導向，加大政策供給力度，聚焦企業生產經營所需，解決企業實際困難，著力打通復工復產堵點，優化員工返崗及交通物流流程，「以多種方式推進復工復產」。

上海一邊強調復工復產，但對於疫情防控仍然嚴格要求。此前，上海市紀委監委宣布，楊浦區控江路街道在組織轉運密接人員過程中，工作不實不細，對密切接觸人員到達隔離點後無法按計畫入住，並造成「嚴重不良影響」負有責任，對該街道黨工委副書記、辦事處主任孟焱和黨工委委員、辦事處副主任瞿佳歡執行「黨紀立案，接受進一步審查」。

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