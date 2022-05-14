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港醫師指1成染疫兒童 出現失眠等長期後遺症

記者林汪靜／即時報導
有香港醫生14日表示，複診的130名新冠確診兒童中，有1成出現包括失眠、頭痛等長期後遺症。（中通社）
有香港醫生14日表示，複診的130名新冠確診兒童中，有1成出現包括失眠、頭痛等長期後遺症。（中通社）

一名香港醫院的醫生14日表示，他複診的130名新冠確診兒童中，有1成出現包括失眠、頭痛等長期後遺症，有些記憶力變差，部分則出現認知或精神問題，需要轉診至精神科。如果他們的呼吸系統受損，還會出現咳嗽和氣喘等，需要接受其他專科一同治療。

香港瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華14日在香港商業電台節目中表示，在香港第五波疫情中，共發現30名染疫兒童康復後，出現兒童多系統發炎綜合症，他們大多數都未接種疫苗

他指出，兒童多系統發炎綜合症由細胞因子風暴引起，會影響兒童的心臟、肝臟及腦部，香港兒科專家正計畫成立部門，為兒童長期複診，檢視會否嚴重影響兒童的記憶及認知等。他呼籲，染疫兒童的家長，如果發現子女康復後，出現發燒、皮膚出疹及眼睛紅等症狀，要立即就醫，而接種疫苗是最好的預防措施。

關日華認為，目前香港3到11歲兒童第一劑疫苗接種率只有約7成並不理想，當社區疫情爆發，學校全面恢復實體課程後，可能校園將爆發第六波疫情，在社區疫情爆發未完全停止前，都不能放寬學童每天進行快速測試（快篩）的要求。

他強調，香港的兩款疫苗都有效，就算3到5歲的兒童未能接種復必泰（BNT）疫苗，也應盡快接種中國科興疫苗，不應該等第二代疫苗面世才接種。

另一方面，香港目前每日新增確診個案維持在200至300例，但先後有餐廳出現聚集感染，關日華說，港府放寬社交距離措施後，民眾在母親節外出慶祝，社交接觸增加導致出現小型疫情爆發，情況在預期內，目前判斷疫情回升仍言之尚早。

香港 疫苗 疫情

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