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「思想麻痺大意」致疫情破口 北京11位黨政官員被問責

記者廖士鋒／即時報導
中國鐵建股份有限公司紀委副書記錢桂林5月14日通報對中鐵十一局相關人員的問責。（圖／取自長安街知事微信公眾號）
中國鐵建股份有限公司紀委副書記錢桂林5月14日通報對中鐵十一局相關人員的問責。（圖／取自長安街知事微信公眾號）

北京此波疫情擴散，部分黨政官員被指防疫不力遭到問責，其中包括中鐵十一局以及北京農商銀行。北京農商銀行涉及順義區的群聚感染，中鐵十一局則涉及房山區疫情。

據「長安街知事」微信公眾號消息，5月14日下午北京市紀委監委發布《關於對北京農商銀行空港辦公區發生聚集性疫情相關單位及人員問責情況的通報》，對北京農商銀行六位幹部予以問責。

被問責的黨政官員包含北京農商銀行黨委書記、董事長王金山；市紀委監委駐北京農商銀行紀檢監察組組長佟瑄；北京農商銀行副行長李保旭；北京農商銀行運行維護中心總經理肖國彬；北京農商銀行軟體發展中心總經理喻德祿，遭受處罰從「黨內嚴重警告」到「通報問責」，程度不一。

同時，中國鐵建股份有限公司紀委副書記錢桂林則示，對中鐵十一局群聚性疫情「深感自責」。

目前對中鐵十一局的問責有六人，包含：中鐵十一局黨委書記、董事長、疫情防控工作領導小組組長陳志明；中鐵十一局黨委委員、副總經理龍信橋；中鐵十一局京津冀指揮部黨支部書記、總經理王剛；中鐵十一局三公司黨委書記、疫情防控領導小組組長羅力軍；中鐵十一局三公司黨委委員、紀委書記楊金川；中鐵十一局三公司黨委委員、副總經理兼項目部負責人周宗敏。

對中鐵十一局的問責程度，明顯高於農商銀行甚多，最輕的是「黨內警告」，最重的則是「撤銷黨內職務、政務撤職」。

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