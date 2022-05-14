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上海市級方艙半數已「休艙」學校改造逾95%不再使用

記者林則宏／即時報導
上海臨港滄海路方艙醫院本月10日貼上封條後，正式宣告「休艙」。(中新社)
上海臨港滄海路方艙醫院本月10日貼上封條後，正式宣告「休艙」。(中新社)

上海這波疫情防控正逐步進入收尾階段。上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波在14日上午記者會中表示，隨著上海每日新增陽性感染者數量逐步下降，截至13日，上海市區兩級方艙醫院的在院人數已降至5萬人左右，只有最高峰在院人數的20%。因此，方艙醫院已經開始逐步調整。

丁波指出，市級方艙層面，截至13日已有5家方艙完成「休艙」，占市級方艙數量的的一半。國家會展中心方艙、新國際博覽中心方艙、臨港1號保稅區方艙、世博展覽館方艙、崇明花博復興館方艙等五處市級方艙仍在繼續運行，下一步也將根據疫情發展情況，分為「逐步休艙」和「常態化保留」兩種類型進行有序調整。

在區級層面，68家區級臨時中轉平台已全部關停。對於之前由學校資源改造的方艙，已按照「尚未使用」、「部分使用」、「全部使用」進行分類調整。截至13日，之前規劃的288個學校改造方艙中，已經有超過95%的點位不再使用，並展開嚴格的清潔消殺和安全評估。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，目前，上海疫情防控形勢持續穩中向好，新增陽性感染者呈現下降趨勢。但有的老舊小區等重點區域仍存在一定的疫情反彈風險，防控基礎並不穩固，要高度予以警惕。

趙丹丹呼籲上海市民，現階段，不該出門的堅決不出門，能出門的要盡量少出門；該做核酸的要在規定時間和地點參加採樣；該進行隔離的，要積極配合做好轉運或者居家隔離。他說，只有這樣，才能形成全市疫情防控的強大合力，才能盡快實現全市社會面清零。

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