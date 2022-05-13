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李克強半月3次發話「穩就業」證明中國面對兩大壓力

中央社／台北14日電
國務院總理李克強11日要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。(新華社)
國務院總理李克強11日要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。(新華社)

中國國務院總理李克強自4月底以來，3度在會議中強調「穩就業」。港媒分析，這顯示中國的就業形勢挑戰不容小覷；而日前官方推進縣城城鎮化的政策，也被認為試圖藉此推動基層就業。

香港明報報導，李克強近期3次談到「穩就業」的場合，分別是4月27日的中國國務院常務委員會議，會中提到「決定加大穩崗促就業政策力度」。第二次是在5月7日的全國穩就業工作電視電話會議中作出批示，並指出「當前就業形勢複雜嚴峻」。

最近一次則是5月11日的國務院常務委員會議，李克強在會中要求「財政、貨幣政策以就業優先為導向」。

明報分析，這意味北京要財政、貨幣政策雙管齊下，保住市場主體，確保企業不會在受衝擊時不堪重負而裁員，而為中國提供80%就業機會的民營企業會是政策的重點關照對象。

報導引述觀察人士表示，中國在後續政策上會擴大支出，側重減稅降費、退稅和發放補貼，提升市場主體的抗風險能力。

報導引述分析說，李克強在半個月內3度提「穩就業」，可見中國就業形勢面臨挑戰不容小覷。原因之一是COVID-19疫情和俄烏戰爭加劇中國經濟下行的壓力，原因之二則是中國2022年大專院校畢業生規模預計將達1076萬人，首度破千萬大關，年增167萬人。

報導也認為，中共中央辦公廳和中國國務院辦公廳日前印發的「關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見」，亦與「穩就業」有關。報導引述業內人士說，發展縣域經濟可推動基層就業，透過工業化吸納周邊農村勞動力。有條件的縣城也可跨區吸納勞動力，甚至引導大城市人才回流，分散就業壓力。

另外，中國今年的「政府工作報告」提出要將城鎮調查失業率控制在「5.5%以內」，較2021年的「5.5%左右」要求更高，因此北京中央和地方近期加緊行動應對就業挑戰。

在中央，中國人力資源和社會保障部副部長俞家棟之前說，將從穩市場主體穩崗位、保重點群體保就業、優就業服務促匹配、強職業培訓提技能、重困難幫扶兜底線等5方面施策，緩解就業壓力。

受疫情影響嚴重的上海，近期則推出促進畢業生就業創業的相關文件。當地市屬、區屬國企今年的招聘計劃將安排不低於50%的職位，定向招聘上海的大學畢業生；區、街鎮年度公務員和事業單位招聘計劃，也要向應屆畢業生傾斜（對應屆畢業生有利）。

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