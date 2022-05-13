上海新增染疫1541例 力促本月中旬實現社會面清零

上海市金山區天華路方艙醫院13日最後一批172位感染者康復出院後宣告「休艙」，醫護人員將回歸各自原本任職的醫院。(中通社)

上海市衛健委今早通報，5月13日，上海新增本土新冠肺炎 確診病例194例、無症狀感染者1,487例，其中140例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，54例確診病例和1,486例無症狀感染者在隔離管控中發現。當日新增感染者較前一日減少約兩成，僅1例為社會面感染。

當日，上海新增本土死亡1例，患者為84歲男性，合併有心律失常、高血壓 、腦出血後遺症等基礎疾病，死亡原因為基礎疾病。

自2月26日以來，上海這波疫情 累計死亡568例，累計本土確診5萬6,948例，目前在院治療4,616例，其中重型291例，危重型62例。

上海市長龔正13日在閔行區視察時表示，上海疫情防控持續穩中向好，要按照本月中旬實現社會面清零目標，全力推進「降新增、防反彈」工作。

龔正說，「降新增」，關鍵是加快推進封控區清面，堅持目標導向，落實包保責任制。要加強資源統籌，對重點點位集中資源力量打好殲滅戰；「防反彈」，重點是壓實社會面管控措施，加強管控區、防範區以及流動人員管理，嚴防「跑冒滴漏」。

龔正並要求，「防範區」要壓實社會面管控各項措施，開展常態化防控的壓力測試。