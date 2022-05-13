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24歲男日灌4杯奶茶 內臟「衰老40歲」急救7日險死

中國新聞組
奶茶示意圖。 圖／pakutaso
奶茶示意圖。 圖／pakutaso

為滿足口腹之欲，恣意放縱飲食，隨時喝出禍！根據香港01報導，近日中國廣西柳州1名24歲男子小覃（化名），因莫名腹痛嘔吐入院。一開始他以為自己只是吃錯東西，可是經檢查，醫生診斷他患上了一般60歲以上才會有的疾病，並且有生命危險，需要緊急送到ICU病房。而導致小覃內臟「衰老40年」的元兇，竟然是受人追捧的奶茶！

5月3日，廣西柳州1名24歲男子小覃因不明腹痛、噁心嘔吐，由母親陪同前往廣西腦科醫院求診。當時消化內分泌科的醫生先在其手指採血測量血糖，可是數值竟超出血糖機可檢測範圍。因此醫生改抽靜脈血液進行化驗，結果顯示，小覃的隨機血糖驚人地高達48.8mmol/L，即正常值上限的4倍多。而且，從他體內抽出的血液呈現「乳糜狀」，代表他患有嚴重的高脂血症（Hyperlipidaemia）。

經過連串相關檢查，醫生診斷小覃患上一系列危及生命的疾病：糖尿病酮症酸中毒、急性腎損傷、高鉀血症、高血壓、高尿酸、脂肪肝、心律失常、急性胰腺炎等，必須即時送到深切治療部。

重症監護病區副主任醫師朗恒亮表示不明白小覃為何會患上60歲以上的人才有的病，「從醫19年多，第一次遇到這麼年輕就患上這麼多『老年病』的患者」。原來自2020年起，小覃每日最少喝4杯奶茶，有時更高達1日6杯。直至今年4月底，他開始頻繁出現腹痛、噁心、嘔吐等不適症狀。起初，他不以為意，以為自己只是誤食不潔食物，沒想到竟是因為長期過量飲用奶茶等高含糖量飲品引起器官受損。

中國媒體報導稱，小覃經過15小時的連續性腎臟替代治療（continuous renal replacement therapy，CRRT），同時持續靜脈泵注胰島素以控制血糖，脫離了生命危險。後經近一周的治療，他的血糖、電解質、腎功能指標和尿量均恢復正常。目前，小覃已轉入普通病房進行後續的慢性疾病治療。

血糖 高血壓 檢測

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