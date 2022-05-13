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北京「靜默」3天？市府闢謠：外賣快遞正常運行

記者黃雅慧／即時報導
北京市政府發言人徐和建表示，北京疫情防控正處於膠著狀態。取自北京日報網
北京市政府發言人徐和建表示，北京疫情防控正處於膠著狀態。取自北京日報網

北京疫情升溫以來，防控不斷收緊。12日網路出現「北京將靜默三天」的傳聞。對此，北京市政府新聞發言人徐和建在12日的北京市第332場疫情防控記者會表示，所謂封城靜默都是謠言，搶菜囤購等沒必要，且北京市外賣快遞也將正常運行。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，自5月11日發布會後（11日15時至12日15時），新增本土新冠肺炎病毒感染者36例，4月22日至5月12日15時，北京累計報告928例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區。她表示，當前社會面仍有零星新發病例，疫情防控面臨較大挑戰。

對於封城傳聞，徐和建指出，封城靜默都是謠言，搶菜囤購等沒必要，整個城市運行保障都不會受影響，社會面保持正常。他指出自13日開始，會利用周末窗口期，連續三日在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興與經開區等12區，13日周五倡導居家辦公，周六日居家休息，減少流動，就地參加核酸檢測。

此外，徐和建也提醒，北京民生保障物資貨源充足，外賣、快遞配送不停，呼籲北京市民理性購物，不需要緊張。

12日，網路上傳出北京因部分地區疫情失守，今日記者會將有新的防控措施與新精神發布，北京市全區將靜默三天，甚至有訊息指出快遞、外賣也將暫停配送三天，引發北京居民囤菜行動。

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