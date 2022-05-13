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中國官方重拳出手 「知網」涉壟斷遭立案調查

記者廖士鋒／即時報導
中國知網遭到官方立案調查，或將結束其20餘年壟斷歷史。（圖／取自網路）
中國知網遭到官方立案調查，或將結束其20餘年壟斷歷史。（圖／取自網路）

中國學術資料庫「知網」（CNKI）近期爭議頻傳，官方終於在5月13日正式宣布，對其壟斷行為進行立案調查。

據新華社報導，中國市場監管總局「根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查」。

官媒光明日報評論道，調查知網「是反壟斷執法機構積極回應社會關切、對平台經濟依法實施常態化監管的重要舉措，對維護學術文獻資料庫服務市場的公平競爭、促進知識生產和流動、推動創新發展、保護以作者和讀者為主體的消費者利益和社會公共利益具有十分重要的意義」。

在評論中，光明日報重批，知網的壟斷行為「破壞了相關市場的公平競爭秩序，妨礙了學術文獻傳播和知識分享，損害了知識創新的生態環境，背離了建設『中國知識基礎設施工程』的初心，引發了學術界、教育界、出版界、圖書界的極大憂慮」。

此前知網因為涉及年年漲價續訂，以及跟多位學者就侵權問題對簿公堂，而屢屢引起爭議，知網曾表示，若按照字數計價，盈利不足以賠付所有版權聲索。

知網源於「中國知識基礎設施工程」，1999年由清華大學、清華同方發起，中國主管機關教育部、科技部、新聞出版總署均大力支持，目前背後最大的控股方是中國核工業集團資本控股有限公司，屬於中國國有企業。

教育部

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