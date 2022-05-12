上海宣示5月中實現「社會面清零」 盡快恢復正常生活

上海正在從疫情中逐步恢復。圖為上海市嘉定區9日景象。目前上海「防範區」內的民眾已可按「有限人員、有限區域、有限活動」的管控措施，出門購物、辦事。新華社

上海市常務副市長吳清13日宣布，上海目前提出的目標是，在本月中旬實現「社會面清零」。屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理。並將進一步擴大復工 復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。

吳清在13日上午記者會中表示，目前上海疫情 防控形勢持續穩中向好，雖仍有一些小幅波動，但99%以上的陽性感染者在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量近三天共報告6例。

吳清指出，上海將按照疫情防控常態化的要求，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

對於「社會面基本清零」、「社會面動態清零」和「社會面清零」之間的差異為何？吳清說，「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準：即以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。

雖然每天仍可能有極少數陽性感染者，但如果連續三天單日新增數占區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」；如果連續三天單日新增數為零，就可以認為實現了「社會面清零」。

「社會面動態清零」則是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，通過快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

吳清指出，實現「社會面清零」說明已經阻斷了疫情的社區傳播，這是逐步解封、恢復常態化防控的重要前提條件，也是疫情防控應急處置的主要工作目標。

他表示，社會面清零後，上海將綜合研判，有序恢復正常生產生活秩序，逐步進入「社會面動態清零」的常態化防控階段。

吳清說，上海已經在制訂持續鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的總體方案，考慮在現有復工復產的基礎上，進一步擴大復工復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。

他提出，一方面，上海將通過核酸篩查、轉運隔離、醫療救治、環境整治等，持續鞏固來之不易的防控成果。

另一方面，上海將根據疫情形勢變化，有序恢復交通出行；超市賣場、便利店、百貨商場有序恢復線下營業；理髮、洗染服務也將逐步通過線上預約、線下錯峰限流開放；優先安排有高考和中考任務的高三、高二、初三年級學生復學；醫療機構有序開放，進一步擴大安排限期手術 和擇期手術；政務服務窗口有序開放，適當延長服務時間。

上海衛健委副主任趙丹丹通報，5月12日，上海新增227例本土確診病例和1,869例本土無症狀感染者。本土確診病例中，60例在閉環隔離管控中發現，167例為早前無症狀感染者轉確診。1,869例本土無症狀感染者中，1,865例在閉環隔離管控中發現，另4例均在「防範區」篩查中發現。