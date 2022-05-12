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中國停辦護照、海關剪綠卡？官方澄清：假消息

記者林則宏／即時報導
近日網路盛傳中國邊防已加強人員出境審查，中國國家移民管理局否認相關傳聞，但仍強調要減少人員不必要跨境活動。（取自中國國家移民管理局微信公眾號）
近日網路盛傳中國邊防已加強人員出境審查，中國國家移民管理局否認相關傳聞，但仍強調要減少人員不必要跨境活動。（取自中國國家移民管理局微信公眾號）

近日網路盛傳中國邊防已加強人員出境審查，不料，中國國家移民管理局微信公眾號12日下午就發布消息稱，將「從嚴限制中國公民非必要出境活動」，引發高度關注。對此，中國國家移民管理局13日上午再度發文，強調近期境外一些媒體報導中國「停辦護照」、「對綠卡剪角禁止出境」等傳聞是假消息。

北京出入境邊防檢查總站13日則發表聲明，強調近日網上出現「中國公民從北京入境時被無故剪護照」的傳言為不實信息。但聲明強調，根據《中華人民共和國出境入境管理法》第67條之規定，偽造、變造、騙取或者被證件簽發機關宣布作廢的護照無效，邊檢機關發現後，有權依法收繳或以剪角的方式註銷。

上海出入境邊防檢查總站微信公眾號13日也發表聲明，指出網上傳出，近日有人從上海虹橋機場乘機回法國，千辛萬苦到了機場卻被收走護照和法國居留卡，是虛假信息。事實上，自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。

中國國家移民管理局微信公眾號13日上午發布的消息指出，新冠肺炎疫情爆發以來，國家移民管理機構就堅定不移貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略，實施從嚴從緊出入境政策，有效降低了出境染疫、入境帶疫風險。

國家移民管理局發言人稱，對出國出境復工復產復學和經貿、科研、就學等必要活動，以及就醫、照顧危重病人等具有緊急人道主義事由的人員，會及時受理審批護照證件，辦理出國出境手續，最大限度減少對正常生產、學習、生活和必要人員往來的影響；對出國出境參與防疫抗疫、運送救災物資和鮮活農產品的人員和交通工具提供加急辦證和通關便利，有力保障供應鏈、產業鏈安全穩定。

但中國國家移民管理局也強調，「當前，全球疫情大流行遠未結束，疫情發展仍有很大不確定性，出國出境染疫風險仍然較大，境內人員仍需繼續堅持非必要非緊急不出境，確保個人健康安全，共同維護來之不易的防疫抗疫重大戰略成果」。

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