成都平原耕地十年驟減40% 官媒：天府糧倉怎麼了？

中國官媒指出，成都平原耕地面積十年內減少四成，有很多「歷史遺留」問題。（中新社）

中國四川省位於四川盆地，其下有成都平原等適宜耕種的區域，往昔即有天府糧倉之譽，然而最新調查顯示其耕地面積在十年內大幅減少，中共 官媒因而質問，天府糧倉究竟怎麼了？

新華社旗下「半月談」5月12日發文表示，2021年公布的「第三次國土調查」資料顯示，成都平原耕地面積10年內減少了40%，期間耕地「非農化非糧化」問題一度嚴峻。

報導指出，在成都平原的某傳統農村發現，全村耕地面積3261.5畝，大部分土地流轉用於花卉苗木種植，有業者表示，雖然政府鼓勵花木老闆騰退「林地」還耕，但回應者不多，「一邊是每畝3000元（人民幣）騰退補貼，一邊是畝產值遠超3000元的花木，換你會怎麼選？」言下之意，補貼遠少於種植獲利。

另外成都平原一些地方的耕地大量種植柑橘，有業者指出，「一畝柑橘種植收益幾千元，種糧食只有一兩百元錢」。多位農民表示，「就算土地復耕成田，我也不想種糧，打小工每天掙150元（人民幣），能買多少米？」此外還有耕地被挖掉，改為開採地層中的砂石。報導稱，建設用砂石需求旺盛，開採砂石點多面廣，基層一線監督形式較單一，對執法者考驗較大。

而閒置土地也是一大問題，報導指出，有企業2015年左右在成都平原北部取得1218畝工業用地，但是其廠區內荒草叢生。報導並引述中國國家自然資源督察成都局報告指出，2020年在成都平原北部某市兩個開發區內，共有5個項目1376畝停工停建，「長期爛尾」；有24個項目3477畝圍多建少、用而未盡，其中1489畝土地空閒；還有25個項目883畝建成後停產停業，經營不善。成都市以「提前下清」方式、未批先徵的2.46萬畝集體農用地大部分閒置撂荒，「這些『歷史遺留』問題為換屆後的地方政府出了很大的治理難題」。

儘管民眾對於種植耕地意願不如花卉林木，但四川省政府仍持續推動「耕地保護」，四川省委2022年一號文件明確提出，對未能完成耕地保護目標任務的，要按照有關部署和要求抓緊制定耕地恢復補充方案，有計畫、有目標、有節奏地推進，逐步恢復補充；加強耕地和永久基本農田動態監測，探索推行「田長制」，建立省市縣鄉村五級聯動的全覆蓋耕地保護網路化監管體系等。

在成都金馬河畔的某村村民指，上個月有成都市領導官員帶隊現場辦公，「要求所有草坪收完這一茬就不准再種，統一改種糧食」。