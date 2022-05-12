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理想汽車裁員爆毀約今年畢業生入職 引中國網友眾怒

記者林汪靜／即時報導
理想汽車表示，5月毀約了2022年畢業的校招生消息屬實。（圖／取自每日經濟新聞）
理想汽車表示，5月毀約了2022年畢業的校招生消息屬實。（圖／取自每日經濟新聞）

中國造車新勢力「理想汽車」虧損嚴重，第一季虧損人民幣1090萬元，就有中國網友爆料，理想汽車裁員，近日對部分2022年畢業的校招生解約，導致被解約的學生沒有符合的職位，引起不少網友憤怒，批評畢業季毀約校招生，等於毀人前途，「性質惡劣」。

21世紀經濟報導指出，不少中國畢業生已經和理想汽車、學校簽署了三方協議，準備等畢業後入職理想汽車。中國網友表示，理想汽車該行為性質惡劣，金三銀四的求職季已過，此時毀約等於毀人前途。

對此，理想汽車證實，5月毀約了2022年畢業的校招生消息屬實。由於近期業務調整，與攝影機自研和內部系統的相關職位被關閉，涉及到部分還沒有入職的校招生，已提供調崗選擇和解約賠償的方案，正在與相關校招生進行溝通。

理想汽車指出，對於那些無法調崗而解約的校招生，賠償其一個月工資作為解約金。

雖不少網友替畢業生抱不平，但也有網友表示，4月汽車銷量下降，企業也是沒辦法，在職的要裁員，還沒入職的毀約也就不奇怪了。

理想汽車表現「倒春寒」。理想汽車10日公布了第一季財報，財報顯示，理想汽車理想ONE的交付量為3.17萬輛，年增152.1%，但較去年第四季的3.52萬輛略有下滑。

第一季，理想汽車收入總額為人民幣95.6億元，年增167.5%，較去年第四季的人民幣106.2億元減少10%。其中，第一季車輛銷售收入為人民幣93.1億元，年增168.7%。

第一季淨虧損人民幣1090萬元，而去年同期淨虧損為人民幣3.6億元，去年第四季的淨利潤為人民幣2.955億元。

理想汽車近日對部分2022年畢業的校招生解約。（圖／取自21世紀經濟報導）
理想汽車近日對部分2022年畢業的校招生解約。（圖／取自21世紀經濟報導）

汽車 招生 裁員

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