疫情「嚴峻複雜」 中國青海全省「軟封城」

青海官方5月11日宣布加強防控措施，禁止跨區流動，形同軟封城，圖為西寧市區。（中新社）

青海省5月10日新增20例確診與無症狀感染者，官方發布最新通告，要求所有居民除非獲得同意出行，「不進行跨地域流動」，形容軟性封城。

據青海日報5月11日報導，青海省官方發布《青海省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情 防控處置工作指揮部通告（第8號）》，強調「近期省內疫情形勢嚴峻複雜，部分病例呈現家庭或公共場所聚集的特點」，並宣布新的防控措施。

這些措施包含：做好個人防護、減少人員聚集、不在公共場所停留、不在公共場所停留、不進行跨地域流動以及積極配合核酸檢測 等六點。

其中，要求全省民眾盡量居家、減少外出，除防控必需和生活必需外，自覺做到不出門、不串門、不訪友、不聚會、不聚餐，不組織或參與任何聚集性活動。家庭之間、親友之間也不組織聚餐，最大程度降低疫情傳播風險。

此外，也規定，除醫療、物流、生活物資市場供應、城市運行保障等企事業單位外，其他單位提倡居家辦公，「確因工作需要必須到崗的，嚴格控制到崗人數」。

官方並要求民眾嚴格遵守屬地關於限制人員、車輛出入的相關要求，「除緊急就醫等特殊需求經屬地社區同意出行外，不進行跨市（州）、縣（區）、鄉鎮（街道）、村（社區）的流動，最大限度降低人員流動帶來的疫情傳播和外溢風險」。

在此次公告以前，青海省會西寧市城西區等區域就已經開始實行「靜態管理」，並區分封控區、管控區與防範區。

青海省委書記信長星、青海代省長吳曉軍10日在視察疫情防控時提到，「要細緻做好居家群眾工作，疏導焦慮心理，讓群眾理解足不出戶是對自己的保護，為疫情防控大局作貢獻」。

根據青海省「第七次全國人口普查 」主要資料，青海全省常住人口共592萬3957人。