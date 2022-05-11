中國多地急徵核酸採樣員 有年終獎金、免費住宿等福利

中國企業急徵核酸檢測相關人才，多家中國招聘網站最近密集出現「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」等徵才消息。新華社

中國提出大城市建立15分鐘核酸「採樣圈」後，北京 、上海、寧波等多地紛紛頒布核酸檢測 要求，也讓不少企業急徵相關人才，多家中國招聘網站最近密集出現「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」等徵才消息，有的開出高達人民幣1000元（約149美元）的日薪，還提供年終獎金、免費住宿等，甚至還有員工旅遊、股票期權。

中新經緯報導，據上海證券9日的行業周報指出，北京、上海、杭州、寧波等地已陸續頒布核酸檢測要求，並加碼建設常態化核酸檢測點，其中，杭州已設立1萬個免費核酸採樣點，並要求市民每48小時測一次核酸。按照杭州的人口數量測算，約1200人對應一個檢測點。

若按照該比例來估算，僅考慮城市人口，中國全國範圍內至少將新增75萬個檢測點。而從檢測點「標準配備」來分析，可能需要至少百萬名以上的核酸採樣員。

上海「第一財經」報導，最近，中國多家招聘網站就頻繁出現「核酸採樣員」的徵才消息，且待遇、福利條件優渥。比如，廣東某人力資源公司的核酸採集員消息指出，有護士資格證及電子化執業證並在有效期內，18到35歲，接種完第三劑疫苗。月薪人民幣1萬至1.5萬元，簽訂勞動合約，包吃住、有全勤獎、節日福利、「五險一金」、包住宿和餐飲補貼。工作內容主要是配合街道辦或醫院做核酸採樣。

某醫療投資管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求有護士證，有核酸採樣經驗。薪酬每天人民幣1000元，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，還有員工旅遊、股票期權。

據中國多地衛健委等官方消息顯示，今年以來，中國各地招募核酸採樣點採樣人員，開出的條件大多是繳納社會保險 、提供免費工作餐，外市人員可提供免費住宿、購買疫情保障專屬保險、享受高溫費等相關補貼，且薪資優厚、面議。招募數量多在百人以上。

而各地對於核酸檢測採樣工作人員的資格條件較嚴格，例如，上海市金山區衛生健康委員會4月分一則「關於招募常態化核酸採樣點採樣人員的公告」要求，應徵者需具有醫學、護理、檢驗類等衛生專業背景者優先；願意接受統一核酸採樣相關工作的理論和技能培訓，經考核合格並持有培訓合格證書後，方可參加核酸採樣及相關工作。

中國國家衛健委則指出，採樣人員從事標本採集應當經過生物安全、監測技術培訓並合格，熟悉標本採集方法、熟練掌握標本採集操作流程；應嚴格按照操作流程進行採樣，按要求做好標本資料記錄，確保標本品質符合要求、標本及相關資料可追溯。