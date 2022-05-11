駁譚德塞 中方：動態清零非零感染 有信心打贏硬仗

中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）

中國「清零」政策再度引發熱議。世衛 組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日在記者會上認為中國新冠疫情 的「清零」政策難以持續，此外，世衛專家還強調防疫要平衡經濟和社會運行。對此，中國外交部發言人趙立堅 於11日在例行記者會上回應指出，動態清零並非「零感染」，他也表示這是依中國國情而制定的政策，中國有基礎、條件與能力實現該方針。

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趙立堅說明，中國的「動態清零」總方針並非追求「零感染」，而是要以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，且最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序，使14億多人民的生命安全和身體健康得到有力保障。

趙立堅並舉例，今年1月天津出現疫情時，採樣過千萬僅用時4.5小時，且封控區域精准到商戶、單元。中國絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常，且中國全國感染率和死亡率保持全球最低水平。

趙立堅也援引近期國際頂級期刊《Nature Medicine》發表的一篇論文說法，根據中國、美國科學家的新模型，如果中國放棄嚴格的「動態清零」政策，將可能導致150多萬人死於新冠疫情。同時，作為人口大國，中國若放鬆疫情防控必將導致大量老年人死亡。正是「動態清零」總方針有效保護老年人和有基礎疾病的弱勢人群。

他說，中國的防控政策同一些國家奉行的所謂「群體免疫」、「自然免疫」的「躺平」政策有著明顯區別。而中國的防控政策堅持「動態更新」，《疫情防控手冊》不斷改版，居民檢測、隔離方式也因勢調整，這是與時俱進的表現。

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趙立堅強調，中國官方從自身國情出發制定並實施「動態清零」政策，並因時因勢不斷調整，宗旨在最大限度保障人民生命健康，同時以良好的防控成效保障經濟社會持續健康穩定發展。中國完全有基礎、有條件、有能力實現「動態清零」。他說，「我們也有充分的信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球團結抗疫作出更大貢獻。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點