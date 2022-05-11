我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

駁譚德塞 中方：動態清零非零感染 有信心打贏硬仗

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）
中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）

中國「清零」政策再度引發熱議。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日在記者會上認為中國新冠疫情的「清零」政策難以持續，此外，世衛專家還強調防疫要平衡經濟和社會運行。對此，中國外交部發言人趙立堅於11日在例行記者會上回應指出，動態清零並非「零感染」，他也表示這是依中國國情而制定的政策，中國有基礎、條件與能力實現該方針。

➤➤➤世衛秘書長譚德塞批中國清零政策 警告「持續不下去」

趙立堅說明，中國的「動態清零」總方針並非追求「零感染」，而是要以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，且最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序，使14億多人民的生命安全和身體健康得到有力保障。

趙立堅並舉例，今年1月天津出現疫情時，採樣過千萬僅用時4.5小時，且封控區域精准到商戶、單元。中國絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常，且中國全國感染率和死亡率保持全球最低水平。

趙立堅也援引近期國際頂級期刊《Nature Medicine》發表的一篇論文說法，根據中國、美國科學家的新模型，如果中國放棄嚴格的「動態清零」政策，將可能導致150多萬人死於新冠疫情。同時，作為人口大國，中國若放鬆疫情防控必將導致大量老年人死亡。正是「動態清零」總方針有效保護老年人和有基礎疾病的弱勢人群。

他說，中國的防控政策同一些國家奉行的所謂「群體免疫」、「自然免疫」的「躺平」政策有著明顯區別。而中國的防控政策堅持「動態更新」，《疫情防控手冊》不斷改版，居民檢測、隔離方式也因勢調整，這是與時俱進的表現。

➤➤➤自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

趙立堅強調，中國官方從自身國情出發制定並實施「動態清零」政策，並因時因勢不斷調整，宗旨在最大限度保障人民生命健康，同時以良好的防控成效保障經濟社會持續健康穩定發展。中國完全有基礎、有條件、有能力實現「動態清零」。他說，「我們也有充分的信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球團結抗疫作出更大貢獻。」

▼中國老朋友譚德塞 公開反對清零政策

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫情 趙立堅 世衛

上一則

港「612人道支援基金」涉「勾結外國勢力」 何韻詩被捕

下一則

8野豬闖杭州小鎮 他被咬得渾身血、靠1把剪刀殊死戰

延伸閱讀

疫情影響 北京故宮宣布5月12日起暫時關閉

疫情影響 北京故宮宣布5月12日起暫時關閉
疫情有變？上海地鐵無預警全停駛 通車29年來首次

疫情有變？上海地鐵無預警全停駛 通車29年來首次
與德總理通話後 習近平通話馬克宏「警惕集團對抗」

與德總理通話後 習近平通話馬克宏「警惕集團對抗」
防控方針 黨性質和宗旨決定？

防控方針 黨性質和宗旨決定？

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因