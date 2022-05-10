我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

美雷根號航母出航 與林肯號一南一北包夾中國遼寧號

記者陳言喬／即時報導
直線距離台灣僅約100公里、正在石垣島水域的遼寧號航母。（取材自日統合幕僚監部）
直線距離台灣僅約100公里、正在石垣島水域的遼寧號航母。（取材自日統合幕僚監部）

部署在日本橫須賀的美國航空母艦雷根號8日出港，與正在菲律賓海的林肯號航母形成「一南一北」，包夾正在石垣島海域的中國遼寧號航母編隊。

美國海軍協會（USNI）新聞網5月9日報導，5月8日上午，美國海軍雷根號航母離開日本橫須賀軍港，這是雷根號在港長達半年之久的冬季維護後首次離港。

去年10月中旬，雷根號航母從阿富汗地區返回，在橫須賀港內進行選擇性有限維修（SRA）。

USNI新聞還稱，美國林肯號航母正在菲律賓海海域。今年1月3日，林肯號航母從加州聖地牙哥基地出發前往亞太地區，投入到新一輪的部署。林肯號航母打擊大隊的護航艦艇，由一艘巡洋艦、四艘驅逐艦組成。此外，林肯號航母搭載了一個隸屬於美國海軍陸戰隊的F-35C艦載機中隊。

與此同時，解放軍的遼寧號航母編隊正在石垣島海域演訓，雷根號航母距離在石垣島正南的中國「遼寧」號航母艦編隊不算遙遠。

據日本防衛省5月9日通報，5月8日當天，中國海軍航母遼寧艦、兩艘052D型驅逐艦以及一艘901型綜合補給艦，位於石垣島正南方向160km，距台灣東岸約200km處海域航行。當天，遼寧艦自早9時至晚8時，艦載機起降作業持續時間長達11個小時。根據日方公佈的位置，解放軍航母距離台灣的直線距離大約在100公里左右。

根據航空識別軟體的資訊，林肯號配屬的MV-22旋翼機曾飛抵遼寧艦編隊附近。

觀察者網報導，當下，中美兩國的航母都在西太平洋區域部署。且美軍的兩個航母編隊形同一南一北「包夾」中國航母編隊。

共軍海軍新聞發言人高秀成海軍大校3日曾表示，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，這是海軍根據年度工作計畫組織的一次例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。

日本網民拍到的美艦雷根號航母駛出橫須賀港。（取材自觀察者網）
日本網民拍到的美艦雷根號航母駛出橫須賀港。（取材自觀察者網）

遼寧艦 日本 解放軍

上一則

防控又有新狀況？上海地鐵突然宣布全線停駛

延伸閱讀

為搶手機連開3槍 芝區長批罪犯無法無天

為搶手機連開3槍 芝區長批罪犯無法無天
芝劫匪無法無天 搶手機逼問密碼竟向受害者頭部開槍

芝劫匪無法無天 搶手機逼問密碼竟向受害者頭部開槍
金山首屆高中舞獅賽 6校爭冠 視頻獲讚最多隊伍將得3千叉燒包

金山首屆高中舞獅賽 6校爭冠 視頻獲讚最多隊伍將得3千叉燒包
中國副外長：美國搞亞太版北約東擴 恐把亞太推入火坑

中國副外長：美國搞亞太版北約東擴 恐把亞太推入火坑

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
宣城師傅抖音直播間。（取材自抖音）

和尚抖音直播 被發現讚5萬個辣妹 網：大師斬不斷黑絲

2022-05-03 22:00
李家超8日當選第六屆香港特首。（取材自香港電台）

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

2022-05-08 01:00

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效