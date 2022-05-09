才獲選港特首 李家超槓上歐盟

8日甫當選香港特首的李家超（右），昨拜會現任特首林鄭月娥，兩人會面後見傳媒。（路透）

李家超獲選香港 特首後，昨展開拜會之旅，先後拜會現任特首和司法、立法機關，以及中國駐香港機構，還高聲反駁歐盟 就香港選舉的聲明，指香港改變選制是因外國勢力介入、接連暴亂和內耗。

歐盟8日發表聲明，批評香港特首產生進一步瓦解一國兩制原則，違反民主原則和政治多元。香港現任特首林鄭月娥和候任特首李家超昨會面後舉行記者會，李家超稱，不同意歐盟聲明內容，指有人持雙重標準，並重申「香港事務是特區政府和國家的事」。

李家超解釋其當選宣言未提及言論自由和新聞自由稱，受篇幅所限，沒有提及不代表不關注。他強調，新聞自由已經「在袋裡面」，並指擁有言論、集會和新聞自由，不代表有違法的自由。

至於香港新一屆政府會否確保不會「以言入罪」，李家超稱，說有人因表達意見被檢控，是絕對錯誤和誤導，強調有人被帶上法庭，是因行為涉嫌違法。

李家超談及「底線思維」稱，就是要作最壞打算，作最好準備，指自己的施政理念是要奠定穩固基石，令香港發展無後顧之憂。他說，現階段的首要工作是組建新班子，上任後會率先解決房屋問題，亦會適時推動第23條國安立法，重申政改並非優先項目。

李家超與林鄭就政府架構重組 事宜交換意見，林鄭稱，她的餘下任期仍有大量工作，包括協助下屆政府順利交接，亦會盡快完成港府架構重組。

其後，李家超到香港終審法院會見首席法官張舉能，提出支持維護法治及司法獨立的重要性。他與立法會主席梁君彥會面時表示，會確保香港達到良政善治，要求官員在政策措施加強溝通。

李家超還拜會大陸駐港中聯辦、國安公署、外交部駐港公署及駐港解放軍。