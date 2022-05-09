王岐山會見文在寅：中韓「我中有你，你中有我」

中國國家副主席王岐山。新華社

5月9日，赴南韓 出席韓新任總統尹錫悅就職儀式的中國國家主席習近平 特別代表、中國國家副主席王岐山在首爾會見南韓總統文在寅 。

據新華社，王岐山首先向文在寅轉達了習近平的問候和祝願。王岐山表示，過去5年，在習近平和文在寅的親切關心和戰略引領下，中韓關係取得不少重要發展。今年是中韓建交30周年，也是中韓文化交流年。當前，中韓高層交往密切，務實合作日益深化，多邊溝通協調順暢。兩國經濟融合度高，「我中有你，你中有我」。特別是在全球經濟不振背景下，去年中韓經貿合作逆勢上揚，彰顯了中韓經貿合作的韌性和巨大潛力。

王岐山強調，中韓是永遠的近鄰，互為重要合作夥伴，擁有廣泛共同利益。不論國際地區形勢如何變化，中韓友好合作的基本面不會變也不能變。這是中韓關係歷史的重要啟示。中方願同韓方攜手努力，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。中方讚賞韓方為改善南北關係、推動半島問題政治解決進程作出的重要貢獻，願同韓方加強溝通協調，共同致力於早日實現半島無核化和長治久安。

據報導，文在寅表示，此場會見是其總統任內最後一場重要外事活動，請王岐山轉達對習近平的衷心感謝和誠摯問候。過去5年，韓中關係克服困難，實現發展，希望下屆政府維持這一趨勢。韓方高度讚賞中方在朝鮮半島事務中發揮的建設性作用，願與中方一道，以建交30周年為契機，進一步增強溝通，擴大合作，不斷增進民眾相互理解，推動韓中關係更上層樓。