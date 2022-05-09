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孫春蘭重申動態清零不動搖「為20大營造良好環境」

記者羅印冲／即時報導
中國國務院副總理孫春蘭。人民網
中國國務院副總理孫春蘭。人民網

5月9日，中國國務院聯防聯控機制召開電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要切實把思想和行動統一到中共總書記習近平重要講話精神上來，落實中共中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為中共的20大勝利召開營造良好環境。

據新華社，孫春蘭指出，中國疫情防控進入應對Omicron病毒變異株流行新階段，要進一步壓實四方責任，落實四早要求，升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，刻不容緩做到四應四盡，盡快實現社會面清零。

她表示，要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸採樣圈，拓寬監測範圍和管道，及時公開透明發布疫情訊息，對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標準，做好規畫選址和基礎設施、必備物資準備，確保需要時24小時內投入使用。

她還說，要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

疫情 中共 國務院

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