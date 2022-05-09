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習近平與德總理蕭茲視訊：歐洲安全應由歐洲人自己掌握

記者羅印冲／即時報導
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

中國國家主席習近平5月9日與德國總理蕭茲舉行視訊會晤，兩人就烏克蘭局勢深入坦誠地交換了意見。

根據人民日報客戶端發文，就烏克蘭局勢，習近平強調，中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，並一直在以自己的方式勸和促談、推動局勢降溫。烏克蘭危機將歐洲安全再次推到關鍵十字路口。要全力避免衝突激化、擴大化，導致不可收拾的局面。

習近平並指，歐方要拿出歷史擔當和政治智慧，著眼歐洲長遠安寧，尋求以負責任方式推動解決問題。歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中。中方支持歐方在勸和促談進程中發揮積極作用，推動最終構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。中方歡迎國際社會一切有利於勸和促談的努力，有關各方應該支持俄烏雙方通過談判實現和平。

針對當前國際局勢，習近平指出，當前國際局勢持續複雜變化，全球安全、發展面臨的困難和挑戰顯著增多，迫切需要為動盪變化的時代注入更多穩定性和確定性。雙方應該堅持對話合作主基調，用好雙邊對話合作機制，在應對氣候變化、宏觀經濟政策、金融穩定、能源安全、糧食安全、產業鏈供應鏈穩定等各領域開展對話，不斷豐富中德關係內涵。

習近平說，要倡導真正的多邊主義，維護國際公平正義，攜手維護聯合國在國際事務中的核心地位，維護國際關係基本準則，推進建設開放型世界經濟，促進全球平衡、協調、包容發展。歡迎德方積極支持和參與全球發展倡議和全球安全倡議，推動構建人類命運共同體。

他強調，中歐是全面戰略夥伴，中歐是彼此機遇，中歐的共同利益遠大於分歧。中方支持歐盟戰略自主。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。這是雙方應該長期堅持的戰略共識。雙方應該堅持辯證、長遠眼光，堅持相互尊重，堅守正確認知，加強溝通，增進互信。面對地緣政治危機，倡導對話和合作，以中歐關係的穩定性應對國際形勢複雜變化；面對疫後復甦難題，加強發展戰略對接和政策協調，以中歐合作的開放性推動世界經濟企穩增長；面對全球性挑戰，聚焦氣候變化、可持續發展等攸關人類未來的領域，以中歐對話的廣泛性促進全球治理深入發展。希望德方為中歐關係穩定健康發展發揮積極影響。

據中方發布，蕭茲表示，近年來德中關係發展非常好，雙方應傳承良好傳統，持續推進兩國關係良好發展勢頭。德方願同中方共同慶祝兩國建交50周年，保持各層級密切溝通往來，舉辦好新一輪德中政府磋商，就確保全球供應鏈穩定、宏觀經濟政策協調等重要議題開展對話，加強貿易投資、氣候變化、抗擊疫情、衛生醫療、教育文化等廣泛領域合作。德方歡迎中方致力於擴大高水平對外開放，這將給德方帶來更多機遇。德方願同中方加強多邊領域溝通協調，推動歐中關係積極發展。

據發布，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會晤。

習近平 烏克蘭 供應鏈

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