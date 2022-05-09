中國為何堅持清零？ 7大Q&A一次看懂

中國堅持疫情動態清零，在全球供應鏈引起漣漪效應。（歐新社）

中國堅持疫情 「動態清零」，使自己孤立於其他國家之外；大部分國家的疫情更嚴重、死亡人數更多，但仰賴先前的感染和疫苗 接種建立起的防護，逐漸取消嚴格抗疫的作法，回歸近似疫前的生活。大陸官員卻堅信，病毒清零才能避免醫療災難。

1、清零是否意味著零病例？

理想情況下，是的。中國要求來自其他國家所有的人員，入境後至少隔離兩周。國內只要有疫情爆發，就會觸發針對性檢測、追蹤和隔離密切接觸者，全城封鎖是最後一招。但傳染性強大的Delta和Omicron 變種病毒使防疫工作難度變大。10月以來，本地新增確診病例沒有一天是零。

2、中國為何堅持這麼做？

當局估計清零策略預防了100萬個死亡案例和5000萬個確診病例。中國僅不到5000人因新冠肺炎病故，相較之下，人口不到中國四分之一的美國，死亡人數已破100萬。北京用這些數據來證明其治理體系的優越性。高層原本說，要最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響，但5月初已放棄在貫徹清零的同時推動經濟成長的承諾。

3、對內部的衝擊如何？

隨著病毒傳染性增強，疫情爆發更加頻繁，有些甚至要靠硬封鎖來遏制，居民被要求足不出戶或不得跨省跨市流動。今年來，吉林、西安、深圳陸續封城，上海分區分批封控長超過1個月，北京和杭州等4月進行大規模核酸檢測，種種動盪和對感染的恐懼令民眾迴避旅行、購物和外出就餐，經濟下行壓力加劇。高盛集團將2022年中國經濟成長預測由4.8%下修到4.3%。高盛說，在極端情況下，全國性封鎖可能使經濟增速降至逾40年最低的1.5%。

4、恢復正常生活的阻礙為何？

許多分析師指中國開發的滅活疫苗效力欠佳。中國官員表示，即使用西方疫苗，突破性感染也很常見。北京大學研究人員估計，如果以與類似於美國的方式重新開放，中國將面臨大規模爆發，每日感染人數逾63萬，這還是在Omicron成為主導病毒株之前的預測。其他國家醫院擠爆的現象顯示，中國醫院網在感染激增下也可能崩潰。

5、世界其他地區受到多大的影響？

清零策略在全球供應鏈引起漣漪效應，但放棄清零可能造成更大的破壞，因全球從原料到消費成品和工業產品都依賴中國，工人病得太重無法到班的話更慘。彭博經濟研究估計，在Omicron失控和全國封鎖的最壞情況下，中國今年經濟成長會放緩到1.6%，衝擊將波及全球經濟，恐造成大宗商品價格下跌、美國聯準會的升息步伐放緩。

6.、中國最後會如何收場?

政府官員沒明確說，預期疫情會如何或何時結束。雖然封鎖城市會導致當地經濟中斷並引發民怨，但其他地區的民眾通常可以繼續正常生活。有些人認為，隨病毒變得太容易傳播而無法控制，清零策略最終會崩潰。另一種可能是出現新的變種病毒，政府認為足夠溫和而可以讓步。外部專家說，清零政策會逐步而非一次全面取消。

7、香港前景如何？

今年初，隨著Omicron席捲香港，公立醫院人滿為患，政策重點轉為老年人接種疫苗，並減少死亡人數。3月，當局認知民眾容忍度減弱，中止了全市進行強制檢測的計畫，改向居民發送快篩試劑。隨每日病例數下降，先後在4月中旬和5月放寬防疫規定，先是解除外國人入境限制，接著取消了戶外運動的口罩令，同時也放寬餐廳內每桌用餐人數，下一階段預計在5月19日，延長餐廳和酒吧的營業時間，要加快解封拚經濟。但官員表示，與內地通關必須再等等。