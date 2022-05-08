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上海「掃街掃樓敲門」最後攻堅 全市人群每天核酸檢測

記者陳言喬／即時報導
上海全市市民每天都必須進行一次核酸PCR或快篩檢測。圖為黃浦區一處「15分鐘核酸服務圈」易檢小站，醫務人員為附近居民做核酸採樣。（新華社）
上海全市市民每天都必須進行一次核酸PCR或快篩檢測。圖為黃浦區一處「15分鐘核酸服務圈」易檢小站，醫務人員為附近居民做核酸採樣。（新華社）

上海9日上午通報5月8日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者3625例，另新增本土死亡11例，累計死亡已547例。上海為儘快實現「社會面清零」，決定每天對全市人群進行不同樣態的核酸採樣檢測

上海通報的322例新增本土確診病例中的230例為既往無症狀感染者歸轉，另外的92例是在隔離管控中發現，說明上海正逐步走向社會面清零態勢。

在無症狀感染者部分，上海通報新增本土3625例，當中有3616例是在隔離管控中發現，顯示仍有9例是在其他隔離外的場合中發現。

死亡部分，5月8日0至24時，有11人死亡，平均年齡78.9歲，最小年齡49歲，最大年齡92歲。11人都患有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤。自4 月17日出現3例死亡病例以來，累計上海這波疫情已死亡547例。另有在院治療6631例（其中重型415例，危重型80例）。

上海加上防控力度，上海市衛生健康委副主任趙丹丹8日表示，要毫不動搖堅持動態清零總方針，深化推進清零攻堅「十大行動」，為確保「不漏一戶，不落一人」，將展開「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員的排查，並對應檢未檢人員的健康碼賦黃碼。

此外，上海封控區每天將進行一次核酸採樣；管控區採取每周「3天核酸+4天抗原（快篩）」組合篩查的方式；防範區採取每周「1次核酸+6次抗原」組合篩查的方式，且憑48小時內核酸檢測陰性證明出入公共場所。

北京部分，北京市9日上午通報5月8日0時至24時，北京新增33例本土確診病例和16例無症狀感染者。自4月22日至5月8日15時，北京市累計報告727例本土新冠肺炎病毒感染者。

為盡快實現社會面清零，北京市5月7日、8日、9日對東城、朝陽、海澱、豐台、房山5個區，以及其他區4月25日以來出現病例的街鎮，連續展開三輪區域核酸篩查。

北京 檢測 新冠肺炎

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