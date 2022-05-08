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上海 猛按復工「加速鍵」 奉賢33個項目「雲簽約」

中新社／上海5月8日電
上海加快推進復工復產，在退稅、減稅、減免租金、延遲穩崗等領域再推出一批更大力度的紓困措施。（中央社）
上海加快推進復工復產，在退稅、減稅、減免租金、延遲穩崗等領域再推出一批更大力度的紓困措施。（中央社）

8日，一場「雲招商」「雲簽約」大會在實現了社會面基本清零的上海市奉賢區舉行。一批優質企業與奉賢區達成戰略合作意向，投資總額超200億元（人民幣，下同）。 　

33個能級高、創新力強的代表性項目集中雲簽約，涵蓋美妝食品、生物醫藥、智能製造、城市功能、金融、平台等領域。12家「東方美谷產業集聚中心」雲掛牌，為奉賢推動高質量發展持續注入新動能。

當日，上海市委副書記、市長龔正指出，奉賢區率先實現了社會面基本清零，生產生活秩序正逐步有序恢復。今天的大會吹響了奉賢經濟重振的衝鋒號，也為上海復工復產按下了「加速鍵」。

龔正說，過去兩個月，是上海極不容易、極其難忘的兩個月。上海要加快推進復工復產，在退稅、減稅、減免租金、延遲穩崗等領域再推出一批更大力度的紓困措施，著力破解產業鏈、供應鏈堵點卡點，加快恢復正常經濟社會秩序。龔正希望奉賢把握先機，進一步發揮好自貿區臨港新片區、「五個新城」建設等戰略叠加優勢，聚焦藥品、化妝品等特色優勢產業，加快形成新動能，實現新作為。

據瞭解，近期，奉賢區探索招商新方式，通過「雲端」架起與企業溝通協商的橋樑，吸引了一批優質項目落戶奉賢，預計總產值292億元，預計稅收32億元。 奉賢區委書記莊木弟表示，該區將實施專項扶持，制定穿透力政策，打造合作型政府，前置引導、後置激勵，拿出1萬畝建設用地、100億元貼息資金等，以租金換稅金、以物業換企業、以配套換功能、以市場換總部。

據悉，東方美谷是由與「美麗健康」概念相關的產品軸、服務軸、產業軸3大坐標系構成「三維立體產業體系」，是上海奉賢正在打造東方美麗健康產業的「矽谷」。目前，東方美谷集聚了全上海1/4以上的化妝品企業。

租金 復工 紓困

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