西藏發現中國最高的樹 這棵不丹松 樹高76.8米

西藏自治區墨脫縣林業和草原局表示，墨脫縣境內的背崩鄉格林村日前記錄到了一棵高達76.8米的不丹 松，刷新了此前中國最高樹的紀錄，是目前中國已知最高的一棵樹。

2022年4月，受墨脫縣林業和草原局的委託，北京 大學呂植和郭慶華課題組與西子江生態保育中心、山水自然保護中心以及北京數字綠土科技股份有限公司組成了聯合調查隊，對墨脫境內的不丹松進行調查。聯合調查隊採用無人機激光雷達系統進行大範圍測繪，發現11棵潛在高於70米的巨樹。隨後調查團隊攜帶背包激光雷達進入森林腹地，對11棵巨樹進行精細測繪。

據瞭解，激光雷達是目前最為先進的樹高測量，特別是針對超高巨樹的測量比使用測高儀和人工攀爬測量的方式更為安全精確。在本次測繪中，採用無人機與背包激光雷達相結合的方式獲取11棵潛在高於70米巨樹的三維點雲模型，進而對這些巨樹的高度、三維結構和生長環境開展精準測量。

經過為期10天的實地考察、數據採集與處理工作，最終發現了高達76.8米的不丹松巨樹，該發現刷新了目前中國大陸最高樹的紀錄。研究團隊獲取了最高樹的精細三維點雲數據，並採用無人機獲取照片拼接成巨樹等身照。測量團隊還採用無人機懸吊測繩以及捲尺測量等方法，進行了高度和胸徑驗證，記錄了詳細數據。

資料顯示，不丹松是一種僅分布於東喜馬拉雅地區的狹域分布樹種，其主要分佈範圍為海拔1400米-2500米的山地雨林與亞熱帶氣候區。西子江生態保育中心負責人李成介紹，在這棵76.8米的不丹松上，發現了節莖石仙桃、耳唇蘭、眼斑貝母蘭、匍莖卷瓣蘭、墨脫越橘、小尖葉越橘、中型樹蘿蔔等多種附生保護植物與墨脫特有植物，進一步證實了其所在的墨脫及雅魯藏布江大峽谷區域具有極高保護價值與文化意義。

據瞭解，此次調查中研究團隊在背崩鄉格林村共發現8棵高度在70米以上的巨樹，高度從70.2米到76.8米，是目前中國經過精準測量發現的巨樹分佈最多的區域，充分體現了雅魯藏布大峽谷區域森林生態系統的原真性。