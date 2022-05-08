我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一夫人吉兒拜登突訪烏克蘭 表達美國支持

美施壓台灣 購買更適合打贏中國的武器

中國明星「限薪令」升級 演員片酬不得用現金支付

記者賴錦宏／即時報導
中國推出《演員聘用合同示範文本（試行）》，把明星「限星令」升級。圖為曾逃稅的中國演員范冰冰。（新華社資料照片）
中國推出《演員聘用合同示範文本（試行）》，把明星「限星令」升級。圖為曾逃稅的中國演員范冰冰。（新華社資料照片）

中國近年屢屢發生明星偷逃稅問題，5月7日，中國廣播電視社會組織聯合會、中國網路視聽節目服務協會發布《演員聘用合同示範文本（試行）》，使用說明中提到，演員片酬等勞務收入，不得使用現金方式支付，不得分拆片酬，演員應配合後期錄音。嚴苛的條件，引發網友熱議。

據網易新聞，文件提到，簽訂合約各方應嚴格遵守中國廣電總局相關文件及精神，將演員片酬比例和最高片酬標準限定在合理的製作成本範圍內；嚴格遵守《關於電視劇網絡劇製作成本配置比例的意見》要求，全部演員的總片酬不超過製作總成本的40％，其中主要演員不超過演員總片酬的70％，其他演員不低於演員總片酬的30％。

文件還提到，演員片酬等勞務合約須以本人名義採取書面形式簽訂，不得為稅後收入合約，不得以近親屬或其他與演藝活動無關的關聯方個人名義簽訂諮詢、策劃等合約分拆片酬。片酬等勞務收入，不得以股權、房產、珠寶、字畫、收藏品等變相支付報酬形式隱匿收入，嚴格區分個人收入和工作室經營所得、公司收入。演員聘用合約書應列明演員經紀公司／演員工作室與演員本人之間的酬金分配以及對應合約義務等情況。

網友討論的另一大條款，則是「合同示範文本」中提到的，演員應完成配音工作，使用配音演員的相關費用由演員方承擔。就有網友表示，「難道演員原音時代要來了嗎？」

根據文本內容，演員方應按照約定的時間地點完成該劇的後期配音及相關後期製作工作，如演員方無法按照甲方要求（未能按時配音或配音欠佳等）完成配音工作的，演員方同意甲方有權為演員方出演角色選擇專業配音演員進行配音，相應成本（如配音酬金、差旅、食宿等）由演員方承擔，或在支付給演員方的片酬中予以扣除。

新規引發中國網友熱議：「所以以前不是本人簽的？」「那兩個協會有權力做這種事情嗎 ？」「紛紛兼任製片、導演、出品人等，畢竟那些不限薪」「原來以前演員片酬都是現金交易嗎？」「可能會變成很多演員哪怕自己原聲爛也要堅持上！」「（找人配音）花錢而已，那些演員是花不起嗎？」

導演

上一則

宣傳反詐…溫州小區高掛大橫幅「住戶約炮被騙」

下一則

浙江罕見天象 「血紅色天空」引熱議

延伸閱讀

芝加哥規模最大的武館全面升級啟用 歡迎報名學習中國功夫 強身健體

芝加哥規模最大的武館全面升級啟用 歡迎報名學習中國功夫 強身健體
強化安全與景觀 舊金山日落區輕軌L線升級

強化安全與景觀 舊金山日落區輕軌L線升級
強化安全與景觀 日落區輕軌L線升級 二期工程啟動

強化安全與景觀 日落區輕軌L線升級 二期工程啟動
棄千萬片酬 「玩命關頭」台裔名導氣到走人 竟因為他

棄千萬片酬 「玩命關頭」台裔名導氣到走人 竟因為他

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播
「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼
美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」

美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本